The X-Files o Los expedientes secretos X, como es conocida en Latinoamérica, sigue permaneciendo en la memoria de millones de seguidores, a pesar del paso del tiempo. En las últimas horas, la actriz Gillian Anderson le rindió un homenaje al personaje que encarna, la agente especial del FBI Dana Scully, e incluyó una referencia al último álbum de Taylor Swift. La publicación se volvió viral.

Hace unos meses, el sitio Dazed” anunció un spinoff de The X-Files, de la mano del director Ryan Coogler. Durante una entrevista con Today, Gillian Anderson, la actriz estadounidense que encarna a la agente Dana Scully, no descartó aparecer en el reinicio de la serie.

“No digo que no, porque creo que es realmente genial. Y creo que, si lo hiciera, probablemente lo haría increíblemente bien. Tal vez pase por algo”, dijo la actriz de 55 años.

El homenaje de Gillian Anderson a su personaje de The X-Files

Este viernes 26, Gillian Anderson sorprendió a sus seguidores con un homenaje a su recordado personaje, a través de su cuenta de Twitter. Lo curioso es que la imagen donde aparece Scully y Fox Mulder estuvo acompañada de una referencia a The Tortured Poets Department, el último álbum de Taylor Swift.

“No durarías ni una hora en el asilo donde me criaron”, escribió la actual pareja de Travis Kelce.

La frase pertenece al tema Who’s Afraid of Little Old Me? y, desde que se escuchó, los swifties recurren a ella en las redes sociales para para bromear sobre los lugares poco convencionales donde crecieron.

En el caso de Anderson, tomó esa referencia para recordar la oficina del sótano del FBI en donde los personajes de la serie compartieron durante casi diez años.

