En el mundo del entretenimiento, a veces las historias detrás de las estrellas son tan fascinantes como sus papeles en pantalla. Una de esas historias cautivadoras es la de Gillian Anderson, la actriz conocida por su papel icónico como la Agente Dana Scully en la legendaria serie de televisión “Los Expedientes Secretos X” y, más recientemente, en “Sex Education”. Pero lo que pocos saben es que su camino hacia el estrellato no fue tan sencillo como podría parecer.

La serie de Netflix sobre la educación sexual estrenó su última temporada el 21 de septiembre de 2023, donde concluyeron las historias de los protagonistas, incluyendo la de Jean Milburn, la terapeuta sexual a la que dio vida Anderson.

1. ¿QUIÉN ES GILLIAN ANDERSON?

Gillian Leigh Anderson, nacida el 9 de agosto de 1968 en Chicago, Illinois, es una actriz estadounidense que ha dejado su huella en el mundo del entretenimiento. ¡La conoces como la intrépida Agente especial del FBI Dana Scully en la serie de culto “Los Expedientes Secretos X”!

Pero eso es solo el comienzo. También la has visto como Lily Bart en la película “La Casa de la Alegría”, y como la franca terapeuta sexual Jean Milburn en la divertida serie de Netflix “Sex Education”. Y no podemos olvidar su interpretación electrizante como la legendaria primera ministra británica Margaret Thatcher en la cuarta temporada de “The Crown” de Netflix.

Sus padres, Rosemary Anderson y Edward Anderson, tenían sus propias carreras, con Rosemary siendo analista en informática y Edward dirigiendo una compañía de posproducción de películas. Además, tiene dos hermanos menores: Aaron y Zoe.

2. DATOS PERSONALES DE GILLIAN ANDERSON

Nombre completo: Gillian Leigh Anderson.

Gillian Leigh Anderson. Cumpleaños: 9 de agosto.

9 de agosto. Año de nacimiento: 1968.

1968. Lugar de nacimiento: Chicago, Illinois, Estados Unidos.

Chicago, Illinois, Estados Unidos. Padres: Rosemary y Edward Anderson

Rosemary y Edward Anderson Hijos: 3

3 Instagram: @gilliana

3. ¿GILLIAN ANDERSON REALMENTE TIENE ACENTO BRITÁNICO?

Pese a ser estadounidense, Gillian Anderson realmente tiene un acento británico auténtico, ¡pero también puede cambiarlo como un camaleón lingüístico cuando es necesario. Su historia de vida explica su habilidad para alternar entre los dialectos británico y norteamericano.

Imagina esto: una niña que vivió en Inglaterra y luego se mudó a Estados Unidos, donde, desafortunadamente, enfrentó algunas burlas debido a su marcado acento británico. Para encajar, adaptó su forma de hablar al acento del Medio Oeste de Estados Unidos. ¿El resultado? Una artista que puede cambiar su acento según el lugar y la ocasión.

4. ASISTIÓ A UNA ESCUELA PARA ESTUDIANTES SUPERDOTADOS

¡Gillian Anderson definitivamente es una superdotada en muchos aspectos de su vida! A la edad de once años, cuando su familia se mudó a Grand Rapids, Míchigan, no eligió la escuela promedio. ¡No, no, eso no era suficiente para esta futura estrella! En lugar de eso, asistió al City High-Middle School, una institución que se especializa en brindar una educación desafiante para estudiantes superdotados.

¿Qué hizo allí? Se graduó en 1986, demostrando que no solo es talentosa en el mundo del entretenimiento, sino también en su vida académica. Fue en esta escuela donde sin duda se nutrió su curiosidad y su amor por las humanidades, lo que, en última instancia, contribuyó a su éxito en la actuación y a su capacidad para interpretar una variedad de personajes de manera tan convincente.

5. SU PRIMER PAPEL EN LA TELEVISIÓN

Gillian Anderson definitivamente dio un gran salto en su carrera cuando decidió mudarse a Los Ángeles en 1992. Fue en esta ciudad donde la actriz dio sus primeros pasos en la televisión, y fue un comienzo que marcaría su destino de manera notable. Su debut en la pantalla chica se produjo con una aparición como invitada en el drama colegial “Class of ‘96″.

¿Por qué esto fue tan importante? Bueno, aquí viene la parte emocionante: la cadena Fox, que estaba detrás de “Class of ‘96″, también sería la encargada de llevar a cabo la serie que la haría famosa, “Los Expedientes Secretos X”. Gracias a su trabajo en “Class of ‘96″, Gillian Anderson llamó la atención de los productores, y cuando llegó el momento de hacer el casting para una de las series más icónicas de la televisión.

6. CASI FUE RECHAZADA PARA “LOS EXPEDIENTES SECRETOS X”

La historia de cómo Gillian Anderson consiguió el papel de Dana Scully en “Los Expedientes Secretos X” es tan fascinante como la propia serie. A pesar de ser llamada para el casting, obtener el papel no fue un camino fácil para esta joven actriz de 24 años. En un principio, se consideró que era demasiado joven para interpretar a Scully, por lo que tuvo que hacer un esfuerzo adicional para aparentar más edad y convencer a los directivos.

La cadena Fox, que estaba detrás del proyecto, no estaba inicialmente convencida de que Anderson encajara en el perfil del personaje. Sin embargo, el creador de la serie, Chris Carter, vio algo especial en ella desde el principio y supo que ella era la elección perfecta para ser la protagonista. Finalmente, después de superar obstáculos y dudas iniciales, Gillian Anderson consiguió el papel que cambiaría su vida, inicialmente para 13 episodios que luego se convertirían en varias exitosas temporadas debido al impacto y éxito de la serie. Una historia que demuestra que a veces, el talento y la determinación pueden abrir puertas incluso cuando todo parece estar en contra.

7. SU HERMANA MENOR TAMBIÉN APARECIÓ EN “LOS EXPEDIENTES SECRETOS X”

Imagina la emoción de trabajar en la misma serie que tu hermana mayor, y además, interpretando el papel de un personaje tan emblemático.

Su hermana menor de Gillian Anderson, Zoe hizo una aparición en un capítulo de la quinta temporada titulado “Christmas Carol”, en el que interpretó a una versión adolescente de Dana Scully.

8. ACTIVISTA DE LA NEUROFIBROMATOSIS DEBIDO A SU HERMANO

Gillian Anderson no solo brilla en la pantalla, sino que también es una activista comprometida. Su hermano menor, Aaron, quien lamentablemente falleció a los treinta años, padeció neurofibromatosis quística y progresiva, un trastorno genético.

Inspirada por su experiencia personal y por el amor hacia su hermano, Anderson se convirtió en portavoz honoraria de la Neurofibromatosis Network y cofundadora de South African Youth Education for Sustainability (SAYes), mostrando su compromiso con la causa de la neurofibromatosis.

Además, su activismo no se detiene aquí; es miembro de la junta directiva de “Artistas para una nueva Sudáfrica” y activista de ACTSA, “Acción para África del Sur”, así como una defensora apasionada de los derechos de los animales, siendo miembro activo de PETA. Su compromiso con diversas causas sociales y su apoyo a organizaciones benéficas demuestran que Gillian Anderson es no solo una actriz talentosa, sino también una defensora apasionada de causas significativas.

9. GILLIAN ANDERSON TAMBIÉN ES ESCRITORA

¡Gillian Anderson es una verdadera mujer multifacética! No solo es una actriz galardonada, sino que también ha demostrado su destreza en el mundo de la escritura. Es coautora de la trilogía de novelas “The Earthend Saga”.

Además, ha dejado una huella en el ámbito de la autoayuda como coautora de “WE: A Manifesto for Women Everywhere”.

