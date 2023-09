¿Más éxitos a la vista? Parece que Shakira no quiere dejar de producir canciones y videoclips que prometen ser un rotundo hit mundial. Y es que tras los estrenos de “Copa vacía” y “Acróstico”, la nacida en Barranquilla estaría dispuesta a explorar en el género de los corridos tumbados junto a Fuerza Regida.

No cabe duda de que es uno de los años más fructíferos para Shakira. Tras su galardón y ovación en los MTV Awards. De hecho, la autora de “Antología” no llegó sola a dicha premiación, pues también acudieron sus hijos Milan y Sasha, quienes no dejaron de demostrar un claro orgullo por el éxito que estaba consiguiendo su madre en todo momento.

Shakira incursionará en el regional mexicano en una canción trabajada con el grupo Fuerza Regida (Foto: Shaira / Instagram)

Recordemos que Shakira también recibió honores en Colombia. Tras las premiaciones, la intérprete de “TQG” viajó a su ciudad natal para inaugurar un colegio junto a su organización Fundación Pies Descalzos.

OTRO HIT MUNDIAL PARA SHAKIRA: EL ADELANTO DE “EL JEFE”

Los fanáticos de la compositora de 46 años quedaron atónitos luego de que Shaki colocara un adelanto de una nueva canción en sus redes sociales. Fue el pasado viernes 15 de septiembre que la cantante colombiana volvió a estremecer las redes sociales al anunciar que “lo prometido es deuda” y que lanzaría su próximo tema musical el siguiente miércoles 20 de septiembre.

Contrariamente a los últimos temas que ha venido estrenando junto a Karol G, Manuel Turizo y Bizarrap, la exnovia de Gerard Piqué dejó verse entonando partes de una melodía del género de corridos tumbados llamada “El jefe”.

Eso sí, no estamos hablando de un sencillo en solitario, sino de una colaboración con Fuerza Regida. Esto deja en claro que la también expareja de Antonio de la Rúa está incursionando en el género regional mexicano, lo que seguramente será muy apreciado por los seguidores de este estilo musical.

¿Cuándo saldrá el nuevo tema de la “Loba”? La fecha estimada es el próximo 20 de septiembre, por lo que fanáticos y seguidores de Shakira deberán estar al tanto de todas las plataformas oficiales de la colombiana.

Como era de esperarse, los fanáticos de la intérprete colombiana reaccionaron de distintas maneras al adelanto de la ídola latina. Mientras hubo quienes aceptaron esta nueva incursión de Shakira, otros alegaron que no era de su agrado oírla cantar dicho género ni mucho menos escuchar otras presuntas indirectas a Gerard Piqué.

Shakira incursionará en los corridos tumbados (Foto: Shakira / X)

“No están soportando. A mi me sorprendió y tengo ganas de escucharla. Si es con Peso Pluma tampoco estaré soportando”, “Definitivamente te quitaste la pava de encima. No paras Shaki de facturar. Esto se ve que te la vas a comer y tu solita”, “De inicio no me convence pero definitivamente la música en español es su fuerte. Aunque ya sería bueno que dejara de hacerle música a su ex. Ojalá lo supere pronto”, “No me gusta. Perdonadme. O puede que no estoy acostumbrada a escucharla a este tipo de música”, fueron algunos de los comentarios.

¿INDIRECTA AL PADRE DE SUS HIJOS?: LO QUE SABEMOS DE LA CANCIÓN DE SHAKIRA Y FUERZA REGIDA

El anuncio de la canción “El jefe” ha desencadenado una serie de teorías en las redes sociales. La mayoría de los usuarios han llegado a la conclusión de que la canción contiene referencias a Gerard Piqué y Clara Chía Martí.

La colombiana incursionará en los corridos tumbados (Foto: Shakira / X)

Recordemos que Chía Martí trabaja en la empresa del exfutbolista del FC Barcelona. En este sentido, se ha especulado que “El jefe” podría hacer alusión a la relación laboral entre Piqué y Clara Chía Martí, donde él actúa como su jefe. ¿Serán ciertas estas habladurías de indirectas?

