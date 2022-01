Este 19 de enero se estrenó la cuarta temporada de “El marginal” por Netflix, siguiendo la historia de los hermanos Mario y Diosito, cuatro meses después de los eventos de la primera entrega, cuando recibieron cadena perpetua y fueron enviados al complejo penitenciario de máxima seguridad Puente Viejo.

Esta temporada marcó el regreso de Juan Minujín, el actor argentino que interpreta a Miguel Palacios, un ex policía que intentará fugarse del país junto a su familia, pero será capturado y trasladado al penal Puente Viejo, en donde vuelve a cruzarse con los hermanos Borges. Allí, tendrá un nuevo objetivo: resistir.

En esta nueva temporada, el personaje de Minujín está dando que hablar por una impactante escena que lo muestra desnudo. ¿Cómo fue realizar esa toma? A continuación, los detalles.

Diosito y Pastor cara a cara en "El marginal" 4 (Foto: Netflix)

EL DESNUDO DE JUAN MINUJIN EN “EL MARGINAL 4″

En una entrevista para el medio ‘Clarín’, Minujin habló sobre su experiencia haciendo un desnudo frontal en la serie argentina. El actor reveló que fue una gran experiencia ya que es algo completamente natural y no lo considera extraño:

“No tengo tanto pudor y me parece que tampoco es tan raro. Me parece que hay demasiada cosa puesta alrededor de la desnudez, si se desnuda, si no. Creo que deberíamos ir yendo a entenderlo más naturalmente. Yo veo las películas de Abel Ferrara y no me lo planteo. Me parece que es parte de lo que está pasando, y está bien que así sea”.

El desnudo de Minujin en el "Marginal 4" (Foto: Juan Minujin / Instagram)

LO QUE OPINA DEL FALSO DESNUDO

Juan también habló sobre como en algunas producciones intentan mostrar un personaje desnudo cuando este realmente no lo está, lo que lamenta ya que es una ‘pérdida’.

“Cuando lo amerita el desarrollo de la ficción, está bueno poder hacerlo. En todas las películas que veo, cuando el personaje tiene que estar desnudo y no está, solamente por una cuestión de pudor del actor o del público, del mercado, a mí me da pena. Porque me parece que es una pérdida”.

Pastor es un expolicía que en la cuarta temporada será capturado y trasladado al penal Puente Viejo tras intentar fugarse del país. El personaje es interpretado por Juan Minujín (Foto: Netflix)

EL REGRESO DE PASTOR A “EL MARGINAL”

Previo al estreno de la cuarta temporada, Juan Minujín contó cómo fue el regreso del expolicía al drama carcelario. “Cuando terminó la temporada 1, siempre me dio la sensación de que su historia daba para continuar. Que todavía había algo que contar”, señaló en una entrevista con Clarín.

“Hablando con Sebastián (Ortega), también sabíamos que la vuelta valía la pena si teníamos algo para contar. No solamente por el hecho de que volviera. Entonces trabajamos mucho en los guiones para poder encontrar esa fuerza”, agregó el actor.

Minujín no solo regresa a la historia en su papel como Miguel Palacios, sino que esta vez se suma como productor la serie argentina cuya temporada cuenta con ocho capítulos. “En esta temporada soy productor asociado”, revela. “También pude estar más involucrado en algunas cosas del armado de la serie. En el medio, también ocurrió la pandemia, que retrasó todo. Pero lo aprovechamos para poder trabajar más los guiones. Había mucho que contar de Pastor”.