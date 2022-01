Tras el estreno de la cuarta temporada de “El marginal”, el 19 de enero de 2022, los seguidores de la serie de Netflix están ansiosos por saber cuándo llegará la quinta entrega, que fue confirmada por su creador Sebastián Ortega. Y no es para menos, pues las situaciones que se vivieron dentro del complejo penitenciario de máxima seguridad Puente Viejo, durante los últimos ocho capítulos, mantuvieron en vilo a los espectadores.

Si bien, a los ya conocidos personajes se sumaron varios nuevos en la última edición, uno que llamó la atención de la gente fue Bardo, el yerno de Coco que es el preso más poderoso dentro del penal. Aunque tiene familia, este recluso mantiene una relación homosexual a escondidas tras las rejas.

El papel de este individuo es interpretado por Ariel Staltari; a continuación, te contamos quién es el actor que da vida en la trama al preso impulsivo, violento y cobarde, que constantemente busca la aprobación del hermano de su esposa.

TODO SOBRE ARIEL STALTARI, EL ACTOR DE BARDO EN “EL MARGINAL”

Ariel Staltari es un actor, productor de televisión y músico argentino que nació en Ciudadela, provincia de Buenos Aires, el 1 de abril de 1974. Actualmente tiene 47 años. Está casado y tienes dos hijos varones a quienes adora.

Se inició en el mundo de la actuación el año 2000 con “Okupas”, una miniserie de televisión argentina de género dramático, en la que dio vida a Walter. Tras su gran interpretación fue convocado para diversos proyectos no solo en la televisión, donde se desarrolló más, sino también en cine y teatro.

En la pantalla grande actuó en diete filmes: “Buena vida – Delivery” (2003), “Una de dos” (2004), “Visitante de invierno” (2006), “Mate al fondo” (2007), “Luisa” (2008), “Psiquiatra último modelo” (2010) y “Animal” (2018).

En series televisivas actuó en un total de 26 producciones entre las que destacan, además de “El marginal”, “Tres padres solteros” (2003), “Criminal” (2005), “Valientes” (2009), “Sos mi hombre” (2012-2013), “Variaciones Walsh” (2015), “Un gallo para Esculapio” (2017-2018) y “Cuéntame cómo pasó” (2019). En cuanto a teatro en cinco obras.

Ganó un premio el año 2003 en el Festival de Cine de Tandil en la categoría Revelación Masculina gracias a su trabajo en “Buena vida – Delivery”.

El actor está agradecido tras ser convocado para integrar el elenco de "El marginal" (Foto: Ariel Staltari / Instagram)

Fue diagnosticado con leucemia

En 1999, Ariel Staltari fue diagnosticado con Leucemia Linfloblástica Aguda (LLA), por lo que tuvo que entrar a quimioterapia, siendo internado siete meses en el Hospital Posadas, época en la que fue convocado para “Okupas”.

“Pasé de estar internado en un hospital a estar trabajando en una serie. Venía de descubrir un mundo nuevo hacía unos meses. En marzo del 2000 había empezado a estudiar teatro con Lito Cruz y en agosto empezamos a grabar: estaba metido en un cuento de hadas”, señaló el actor.

Tras haber pasado una etapa complicada en su salud, pudo salir adelante (Foto: Ariel Staltari / Instagram)

Es guionista y profesor de actuación

Él también es guionista y profesor en la Escuela de Actuación Ariel Staltari, donde imparte todos sus conocimientos y experiencias a quienes deseen ingresar al mundo de la interpretación.

Según señala, le encanta estimular a otras personas para que luchen por sus sueños y puedan desenvolverse dentro de las tablas o estudios de grabación.

El actor imparte sus conocimientos a quienes desean seguir sus pasos (Foto: Ariel Staltari / Instagram)

Toca batería

Staltari también tiene una gran pasión por la batería, algo que demuestra en sus redes sociales, donde tiene miles de seguidores.

Otra de sus pasiones es la música (Foto: Ariel Staltari / Instagram)

¿QUÉ PIENSA ARIEL STALTARI DE “EL MARGINAL”?

Ariel Staltari reveló que se siente muy agradecido tras haber sido convocado para integrar el elenco de “El marginal” durante la cuarta temporada como Bardo.

“Es un privilegio que tienen pocos sumarse a un éxito de la magnitud de ‘El Marginal’. No es para menospreciar, lo valoro muchísimo. Si bien tuve la oportunidad de estar en proyectos muy grosos, ‘El Marginal’ es como el sueño del pibe con todo lo que viene generando. Vienen contando una historia contundente. Es un desafío hermoso. Tuve una gran generosidad del elenco que me hizo las cosas muy fáciles. No es usual”, manifestó.