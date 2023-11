Dirigida por Oh Choong-hwan a partir de un guion Park Hye-ryun, “El naufragio de una diva” (“Castaway Diva” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que se emite en el canal tvN desde el 28 de octubre de 2023 y estará disponible en Netflix desde el sábado 11 de noviembre.

La ficción de 12 episodios narra la historia de una cantante en ciernes que quince años después de quedar varada en una isla remota, se reintegra a la sociedad decidida a seguir su sueño de convertirse en estrella.

“El naufragio de una diva” cuenta con un elenco conformado por actores como Park Eun-bin, Kim Hyo-jin, Chae Jong-hyeop, Cha Hak-yeon, Kim Joo-hun, Bae Gang-hee, Shin Joo-hyeop, Kim Bo-jeong, Yoon Jeong-hoon, Kim Min-seok, Lee Seung-joon, Oh Kyung-hwa, Seo Jeong-yeon, Lee Joong-ok, Moon Sook y Song Kyung-cheol.

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”

1. Park Eun-bin como Seo Mok-ha

Park Eun-bin, conocida principalmente por las series “Hot Stove League”, “Do You Like Brahms?”, “El afecto del rey” (2021) y “Woo, una abogada extraordinaria”, da vida a Seo Mok-ha, una mujer que ha vivido sola durante quince años en una isla desierta y que sueña con convertirse en una diva. La versión adolsecente de Seo Mok-ha está a cargo de Lee Re.

Park Eun-bin como Seo Mok-ha en la serie surcoreana "El naufragio de una diva" (Foto: Netflix)

2. Kim Hyo-jin como Yoon Ran-joo

Kim Hyo-jin, que apareció en proyectos como “Hong Kong Express”, “Ice Girl”, “Marry Me, Mary!”, “Private Life”, “Everybody Has Secrets”, “Five Senses of Eros” y “Marriage Blue”, asume el rol de Yoon Ran-joo en “El naufragio de una diva”. Se trata de una diva olvidada que alguna vez fue la inspiración de Seo Mok-ha.

Kim Hyo-jin como Yoon Ran-joo en la serie surcoreana "El naufragio de una diva" (Foto: Netflix)

3. Chae Jong-hyeop como Kang Bo-geol

Chae Jong-hyeop, que fue parte de “Hot Stove League”, “El mito de Sísifo”, “The Witch’s Diner”, “Shooting Stars”, “Love All Play”, “Cómo desbloquear a mi jefe” y “Nos vemos en mi 19.ª vida”, interpreta a Kang Bo-geol, un productor del departamento de entretenimiento de YGN que encuentra y rescata a Mok-ha.

Chae Jong-hyeop como Kang Bo-geol en la serie surcoreana "El naufragio de una diva" (Foto: Netflix)

4. Cha Hak-yeon como Kang Woo-hak

Cha Hak-yeon, conocido artísticamente como N que debutó como miembro y líder del grupo surcoreano VIXX en mayo del 2012 y comenzó su carrera como actor el 2014 como Noah en “Hotel King”, es el encargado de dar vida a Kang Woo-hak, hermano mayor de Bo-geol y reportero de asuntos sociales de YGN.

Cha Hak-yeon como Kang Woo-hak en la serie surcoreana "El naufragio de una diva" (Foto: Netflix)

5. Kim Joo-hun como Lee Seo-joon

Kim Joo-hun, que fue parte de “Argon”, “Designated Survivor: 60 Days”, “It’s Okay to Not Be Okay”, “Start-Up”, “Do Do Sol Sol La La Sol”, “Now, We Are Breaking Up”, “Our Beloved Summer” y “Woo, una abogada extraordinaria”, interpreta a Lee Seo-joon, exgerente de Ran-joo y director ejecutivo de RJ Entertainment.

Kim Joo-hun como Lee Seo-joon en la serie surcoreana "El naufragio de una diva" (Foto: Netflix)

Estos son los actores y personajes que completan el reparto de “El naufragio de una diva”:

Bae Gang-hee como Eun Mo-rae

Shin Joo-hyeop como Park Yong-gwan

Kim Bo-jeong como Hong Yeon-kyung

Yoon Jeong-hoon como Ahn Dong-min

Kim Min-seok como Han Dae-woong

Lee Seung-joon como Jeong Bong-wan

Oh Kyung-hwa como Moon Young-joo

Seo Jeong-yeon como Song Ha-jeon

Lee Joong-ok como Kang Sang-du

Moon Sook como Go San-hee.

Song Kyung-cheol como Hwang Byung-gak