“El naufragio de una diva” (“Castaway Diva” en inglés) es una serie surcoreana de Netflix que narra la historia de una cantante en ciernes que quince años después de quedar varada en una isla remota, se reintegra a la sociedad decidida a seguir su sueño de convertirse en estrella.

Se trata de la tercera colaboración entre el director Oh Choong-hwan (“Hotel Del Luna” y “Big Mouse”) y la guionista Park Hye-ryun (“Pinocchio”) luego de las series “While You Were Sleeping” y “Start-up”.

Park Eun-bin, Kim Hyo-jin, Chae Jong-hyeop, Cha Hak-yeon y Kim Joo-hun encabezan el elenco de “El naufragio de una diva”, que también cuenta con actores como Bae Gang-hee, Shin Joo-hyeop, Kim Bo-jeong, Yoon Jeong-hoon, Kim Min-seok, Lee Seung-joon, Oh Kyung-hwa, Seo Jeong-yeon, Lee Joong-ok, Moon Sook y Song Kyung-cheol.

Park Eun-bin es la protagonista de la serie surcoreana "El naufragio de una diva" (Foto: Netflix)

¿DE QUÉ TRATA “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de “El naufragio de una diva”, “Mok Ha es una chica que siempre ha soñado con convertirse en cantante. Durante la escuela secundaria. Persiguiendo su sueño, decidió asistir a una audición que se estaba llevando a cabo en Seúl. En su camino hacia allí, queda varada en una isla desierta.

Después de 15 años, Seo Mok-Ha es rescatada e intenta adaptarse a un mundo desconocido, manteniendo una actitud alegre, y todavía persigue su sueño de convertirse en una diva”.

¿CÓMO VER “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”?

“El naufragio de una diva” se emite en el canal tvN desde el 28 de octubre al 3 de diciembre de 2023, los sábados y domingos a las 21:20 (hora local coreana).

También estará disponible en Netflix desde el sábado 11 de noviembre de 2023, por lo tanto, para ver la nueva serie coreana solo se necesita una suscripción a la popular plataforma de streaming.

TRÁILER DE “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”

ACTORES Y PERSONAJES DE “EL NAUFRAGIO DE UNA DIVA”

Park Eun-bin como Seo Mok-ha

Lee Re como Seo Mok-ha adolescente

Kim Hyo-jin como Yoon Ran-joo

Chae Jong-hyeop como Kang Bo-geol

Cha Hak-yeon como Kang Woo-hak

Kim Joo-hun como Lee Seo-joon

Bae Gang-hee como Eun Mo-rae

Shin Joo-hyeop como Park Yong-gwan

Kim Bo-jeong como Hong Yeon-kyung

Yoon Jeong-hoon como Ahn Dong-min

Kim Min-seok como Han Dae-woong

Lee Seung-joon como Jeong Bong-wan

Oh Kyung-hwa como Moon Young-joo

Seo Jeong-yeon como Song Ha-jeon

Lee Joong-ok como Kang Sang-du

Moon Sook como Go San-hee.

Song Kyung-cheol como Hwang Byung-gak

