La séptima temporada de “El señor de los cielos” llegó a su fin y dejó en shock a sus seguidores al mostrar un panorama desalentador para Los Casillas. Luego de la ardua guerra entre la familia del recordado Aurelio Casillas y el Cabo, al parecer, todo ha llegado a su fin.

Cuando parecía que Amado al fin acabaría con su mayor enemigo, este termina escapando, pero ya había cometido su mayor venganza contra los Casillas. Ojeda y el Cabo contaminaron el tanque de agua del convento con fentanilo y abrieron las válvulas de los aspersores. En cuestión de segundos todos terminan empapados e inmediatamente empezaron a sentir los efectos del potente veneno.

El medio hermano de “El señor de los cielos” desiste de seguirlo y regresa a ver a su familia, pero se encuentra con una terrible escena, todos los Casillas se encuentran agonizando por los efectos del veneno, así que el hombre entiende la situación y le pide a Corina que le traiga el antídoto para tratar de salvarlos, ella llega a tiempo pero solo trae consigo 7 dosis, es decir que Amado tendrá que tomar una decisión de vida o muerte.

Con ese trágico escenario cierra la séptima temporada de “El señor de los cielos”. ¿A quiénes dejará morir? Diana, Rutila, Luzma, Súper Javi, Ismael y su esposa parecen las opciones más seguras. Pero no hay tiempo, Amado debe decidir pronto.

¿A QUIÉN SALVARÁ AMADO?

La ultima escena del final de “El señor de los cielos” ha causado mucha sorpresa entre los seguidores de la historia y se han quedado con las ganas de saber sí realmente este es el final de Los Casillas.

Al parecer el Cabo habría cumplido con su cometido de vengarse de la familia del recordado Aurelio Casillas por la muerte de su hijo, pero Amado tendrá que salvar a solo siente integrantes de su familia para lograr acabar con su mayor enemigo, pero ¿ a quiénes salvará?

Muchos fans han asegurado Diana, Rutilia, Súper Javi, Luzma, Laura, el hijo del chema y Ismael Casillas serían los que salvarían gracias a los siete antídotos que Amado tiene en sus manos.

Pero en esa misma imagen se logró ver algunos personajes que al parecer ya estaban muertos como la periodista, Luzma y Rutilia.

Solo nos queda esperar hasta que confirmen si habrá una octava temporada para que puedan resolverse los cabos que han quedado al aire como la huida de el Cabo y sobre el final de Los Casillas.

Amado tendrá que tomar una gran decisión sobre Los Casillas (Foto: Telemundo)

¿EL SEÑOR DE LOS CIELOS” TENDRÁ TEMPORADA 8?

A raíz de la muerte del personaje de Rafael Amaya, han salido a la luz varias hipótesis e interrogantes sobre el futuro del actor y de la exitosa serie. ¿Qué pasará ahora con el intérprete mexicano? ¿Seguirá en Telemundo? ¿Qué ocurrirá en la serie?

Ante estas dudas, la productora de “El señor de los cielos”, Mariana Iskandarani, habló con La Opinión para despejar las interrogantes de los seguidores. Una de ellas, es si la historia tendrá una octava temporada tras la muerte de su personaje principal.

La productora de “El señor de los cielos” confesó que el éxito de la serie se debe al resultado de un trabajo en equipo, y que la historia tenga una séptima temporada representa un reto grande por seguir llamando la atención de la audiencia y trata de no ser repetitivos.

Sobre la muerte o salida de algunos personajes, que se ganaron el cariño del público, resulta difícil pero que son decisiones que se tienen que tomar.

“Hay que tener cuidado, porque cuando tienes siete temporadas, más allá de que uno quiera ver a ciertos personajes, puede tornarse también aburrido. Los mismos actores a veces se sienten que hasta ahí llegó su trabajo de crecimiento actoral, y que su personaje llegó hasta ahí”, dijo la productora a dicho medio.

Tal como ocurrió con la salida de la actriz Fernanda Castillo, quien interpretaba a Mónica Robles en la ficción. Su salida de la serie fue rechazada por muchos fans.

“Hay muchas decisiones que se toman conjuntas. Esta no la tomó Fer sola, ni el escritor o el canal como institución, hay un momento en el que si no lo disfrutas se ve, y nosotros no forzamos a nadie. Y sí, para poder seguir creciendo, tienes que seguir matando gente. Ante esto nosotros confiamos en la historia, y en el trabajo en equipo, lo que hacen todos desde el guión, hasta la producción”, señaló.