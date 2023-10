Como bien sabemos, “El señor de los cielos” logró deslumbrar a la audiencia en su octava temporada y Telemundo ya alista una novena para el 2024. Eso sí, la ficción protagonizada por Rafael Amaya decidió incluir varios nombres conocidos, siendo el de Itatí Cantoral uno de ellos. Por ello, te invitamos a conocer el nuevo papel que protagonizará la histrionisa regiomontana a sus 48 años.

La nueva temporada de la historia protagonizada por el talentoso Rafael Amaya está siendo grabada en México y la presencia de Itatí Cantoral ya fue confirmada para inicios del próximo año. Si bien al principio eran solo rumores, la propia cadena hispana confirmó la participación de la recordada Soraya Montenegro para inicios del 2024.

La actriz mexicana se encuentra rodando la novena temporada de "El señor de los cielos" (Foto: Itatí Cantoral / Instagram)

Por tal sentido, miles de fanáticos de la narcorserie del momento se preguntan cuál será el papel que encarne la actriz de 48 años en esta nueva entrega. ¿Logrará interpretar una faceta antagónica?

¿CUÁL ES EL PAPEL DE ITATÍ CANTORAL EN “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 9″?

Tal y como te dijimos líneas arriba, Itatí Cantoral hará su debut en la narcorserie de Telemundo interpretando a Belén Sanromán, conocida en la historia como “La señora del infierno”.

Vale decir que las grabaciones se vienen dando desde hace varias semanas en México, por lo que la participación de la actriz regiomontana ha logrado ser mucho más accesible dada la cercanía del lugar de rodaje que viene desarrollando Telemundo.

Itatí Cantoral en "El señor de los cielos 9" (Foto: Itatí Cantoral / Instagram)

De momento no se sabe cuál será el rol exacto de Cantoral en la telenovela, pero suponiendo los roles antagónicos que ha tenido la actriz a lo largo de su carrera, no sería sorpresa alguna verla bajo la piel de una despiadada narcotraficante.

LOS NUEVOS ACTORES DE LA SUPERSERIE DE TELEMUNDO

Con el inicio de una nueva temporada, se abre la puerta a la llegada de emocionantes historias y nuevos personajes. Por esta razón, Telemundo ha anunciado la incorporación de los siguientes actores en la tan esperada novena edición de la saga de Aurelio Casillas.

Arturo Peniche

Aleida Núñez

Julio Bracho

Diego Amozurrutia

Francisco Angelini

Cristian Gamero estará presente en "El señor de los cielos 9" (Foto: Cristian Gamero / Instagram)

Jason Romo

Michel Chauvet

Cristian Gamero

FICHA TÉCNICA DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS″

Título original: El Señor de los Cielos

El Señor de los Cielos País de grabación: México

México Idioma original: Español

Español Productora: Telemundo Global Studios y Argos Comunicación

Telemundo Global Studios y Argos Comunicación Desarrollado por Luis Zelkowicz, Mariano Calasso

Productores ejecutivos : Marcela Mejía, Mónica Francesca Vizzi

: Marcela Mejía, Mónica Francesca Vizzi Emisión: Telemundo / Netflix

Telemundo / Netflix Temporada: 9

9 Duración de episodios: 42 - 45 minutos

42 - 45 minutos Producciones relacionadas: “El Chema” (Spin-off) y “La doña” (Crossover en la temporada 6)

MÁS INFORMACIÓN DE ITATÍ CANTORAL:

DATOS PERSONALES DE ITATÍ CANTORAL

Nombre completo: Itatí Cantoral Zucchi

Itatí Cantoral Zucchi Fecha de Nacimiento: 13 de mayo de 1975

13 de mayo de 1975 Ocupación: actriz

actriz Edad: 47 años

47 años Lugar de nacimiento: Ciudad de México (México)

Ciudad de México (México) Nacionalidad: mexicana

mexicana Estado civil: divorciada (Eduardo Santamarina, 1999 - 2004; Carlos Cruz, 2008 - 2017)

¿CUÁNTOS HIJOS TIENE ITATÍ CANTORAL?

La actriz 47 años es madre de tres jóvenes, dos hombres y una niña.

Los primeros fueron los gemelos José Eduardo y Roberto Miguel, hijos de Eduardo Santamarina. Años después, la mexicana tendría a María Itatí, fruto de su relación sentimental con el colombiano Carlos Alberto Cruz.

TATÍ CANTORAL REACCIONA A LA MUERTE DE DIEGO BERTIE

Entre los muchos mensajes a la memoria del protagonista de “Eva del Edén” y “Los exitosos Góme$” se encuentra el de la reconocida actriz Itatí Cantoral, quien quedó en shock tras conocer su partida.

“No, no, no (era) un actor maravilloso, yo hice una telenovela con él que se llamó “Vale Todo”, y mi papá, que en paz descanse, y mi hermano hicieron la canción”, recordó.

Y es que entre 2001 y 2002, la celeb de México protagonizó junto al actor peruano la telenovela “Vale Todo”, donde ambos mostraron buena química para completar la exitosa producción.

MÁS INFORMACIÓN DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS 9″

LA CONFIRMACIÓN DE LA TEMPORADA 9 DE “EL SEÑOR DE LOS CIELOS”

Fue en enero de 2023 cuando el elenco de “El señor de los cielos” se reunió en la Ciudad de México durante el avant premier de la octava temporada de la famosa telenovela. Según El Diario, Rafael Amaya, protagonista de la ficción dijo estar agradecido con sus colegas y con toda la producción. Asimismo, agrega el citado medio, los actores y la producción confirmaron que ya se pensaba en la continuación de la historia y ello se vería en la temporada 9.

Por otro lado, el portal Vida Moderna, publicó un artículo donde indicó: “Sí, aparentemente trabajarán en El Señor de los Cielos 9 para la cadena de televisión Telemundo, donde se ha transmitido desde el inicio de la serie”.

