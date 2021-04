Después de tres años de haber estado alejado de la actuación y del ojo público, Rafael Amaya está recuperando poco a poco su vida. Como se recuerda, a inicios de diciembre de 2020, el actor mexicano que se hizo famoso por protagonizar “El señor de los cielos” reapareció revelando que todo este tiempo estuvo lidiando con su adicción a las drogas y al alcohol.

Tras estar internado en la clínica de rehabilitación del boxeador Julio César Chávez, ícono legendario del boxeo mundial, Rafael Amaya hoy ya se encuentra con su familia y está dispuesto a retomar las riendas de su carrera con nuevos proyectos.

A inicios de diciembre de 2020, Rafael Amaya sorprendió a todos al anunciar que se encontraba en rehabilitación a causa de sus adicciones al alcohol y a las drogas. (Foto: Telemundo)

Aunque sus fanáticos piden verlo de regreso como ‘Aurelio Casillas’ en “El señor de los cielos” o en otro proyecto televisivo, lo cierto es que el actor de 44 años anunció que en esta ocasión trabajará al lado del cantante Roberto Tapia y lo acompañará en el tour “Los compadres”, gira que comenzará en abril y en donde ambos visitarán diferentes ciudades de Estados Unidos.

Sin duda, la reaparición de Rafael Amaya en la escena pública ha dado mucho de qué hablar estos últimos meses. Sus fanáticos son los más contentos de ver al actor mexicano de regreso en el ambiente artístico tras su abrupta desaparición.

“EL SEÑOR DE LOS CIELOS”: RAFAEL AMAYA, ¿TIENE UNA HIJA NO RECONOCIDA?

Recientemente, en el programa ‘Ventaneando’ se dio a conocer una entrevista en donde captaron a Rafael Amaya cuando se encontraba disfrutando una pelea de box junto a su madre, padre y hermano.

Amaya fue abordado por reporteros que se encontraban en el lugar y fue cuestionado sobre su regreso a los escenarios y cómo es que nuevamente ha podido reunirse con su familia, después de haber superado su adicción a las drogas y el alcohol.

Mientras el actor respondía a los cuestionamientos de la prensa sobre sus nuevos proyectos laborales, surgió una pregunta que Amaya no se esperaba y está relacionada con su ámbito personal.

Un reportero le preguntó a Rafael Amaya sobre una mujer la cual sería una hija no reconocida que tiene el actor y que al momento ya tendría más de 20 años.

Ante la pregunta, Rafael Amaya decidió no hacer ningún comentario sobre el tema. Mientras que su hermano Jorge apoyó a Rafael para que pudiera desplazarse más rápido y no fuera interrogado más por la prensa.

Sobre el video que se difundió semanas atrás, en el que Amaya estaba ‘desorientado’, el actor aseguró de no siempre se deben dejar llevar por lo que dicen terceros, sino recurrir directamente a él para conocer la verdad.

“Son puros chismes, puro mitote, no crean nada. Tantas cosas que se han dicho de mí, que el video, que esto, que lo otro. Aquí estoy y lo que se ve no se juzga, aquí estoy al cien con ustedes y muy agradecido con Dios, con mi familia, con mis amigos y con mis fans sobre todo que no han perdido la fe, y una disculpa por no haber estado todo este tiempo al pendiente de ustedes”, declaró.