Doménica Delgado fue la última invitada de “El valor de la verdad” y tras responder a 20 interrogantes se llevó 25 mil soles.

La joven de 22 años contó detalles de las relaciones que tuvo con Pedro Moral y Antonio Pavón, además de algunos encuentros con personajes conocidos de la farándula local entre ellos Patricio Parodi, Nicola Porcella y Ernesto Jiménez.

La muchacha reconoció en el sillón rojo el vínculo que la une a Sheyla Rojas y no dudó en señalar que compartieron tres parejas: Parodi, de quien dijo la negó a pedido de la rubia conductora, Moral y Pavón.

Asimismo, dio a conocer que fue, junto a otras dos amigas, al after party de Maluma, donde la pasaron muy bien.

En otro momento indicó que tuvo un ‘choque y fuga’ con Nicola Porcella en un Año Nuevo cuando ambos estaban solteros. Dijo que el desempeño sexual del ex chico reality fue muy bueno, por lo que le dio una medalla de oro.

También dijo que en una oportunidad, Ernesto Jiménez la besó cuando estaba ebria. “Fue al momento de dejarme en la casa de una amiga, al momento de despedirme me dio un beso. Cuando salen imágenes le pido que no diga nada, pero hizo lo contrario”.

Doménica Delgado reveló detalles de su vida amorosa en el sillón rojo. (Foto: Instagram)

Pese a todo lo que contó, hubo algunas preguntas que generaron más de una duda, cuyas respuestas crearon polémica. A continuación, te detallamos cuáles fueron:

PEDRO MORAL ​ ¿Le ofreció Pedro Moral mil dólares a una chica para tener relaciones sexuales? Respuesta: Sí (Verdad)

“Ese fue vaso para que mi relación se terminara por completo. De la nada me levanto y me llegan miles de mensajes mandándome conversaciones que Pedro la trataba como una tal por cual para tener relaciones. Yo leí todo y empecé a llorar, justo lo tenía a mi lado y le reclamé, pero me negó; así que le mostré las conversaciones y audios. Luego me entero que al final la chica quería salir en televisión, pero no salió al aire. Uno de los mensajes decía: ‘Ayer estuve en tal discoteca y tu novio me metió la mano estando tú ahí’. Él lo único que me dijo era que le iba a prestar dinero, pero era falso porque él le decía en uno de los chats a las 6 de la mañana: ‘Yo te doy tu regalito’. Un día antes que pase esto, la chica le tiró trago en la discoteca, pero cuando le pregunté me manifestó: ‘Es una loca’. Me pidió perdón, tratamos y me hizo canción para perdonarlo (…). Desde que terminé con Pedro, no tengo enamorado. He tratado de cambiar eso porque yo era cariñosa y eso está mal. Ahora tomo las cosas con calma”.

¿Mandó Pedro Moral a golpear a tu amigo en una discoteca? Respuesta: Sí (Verdad)

“Fue cuando él y yo recién habíamos terminado, unas dos semanas, y me lo encontré en una discoteca. Mis amigos me dijeron para salir a distraerme y me lo encuentro a él y estaba con muchas chicas. Vi a Pedro del segundo piso y saltó al primer piso a empujar a mi amigo para sacarle la mugre. Me meto a separar con mi amiga, a quien le cayó un puñete, pero no podíamos hacer nada. En eso su seguridad me dice: ‘Usted no puede hacer esas cosas porque le pertenece al señor Pedro’”.

¿Te empujó Pedro Moral cuando peleaban? Respuesta: Sí (Verdad)

“Estábamos varios. Empezamos a hablar horrible y me empujó del carro [que no estaba en movimiento] y me caí. Él estaba bien borracho. Todos, mis amigas y su seguridad salieron en mi defensa. Días después de eso se terminó todo. A Pedro no lo califico como una mala persona, pero yo toleré muchas cosas de las cuales ahora las tengo claras. Fui al psicólogo para que me ayude. Cuando discutíamos golpeaba la pared. Mi relación se volvió extremadamente tóxica”.

¿Es Pedro Moral extremadamente celoso? Respuesta: Sí (Verdad)

“No me dejaba saludar a ninguno de mis amigos. A ese nivel, llegó mi relación. Él nunca se tomó el trabajo de conocer a mis amistades. Cuando me encontré con un amigo de colegio y su seguridad le metió el dedo. Si quería ir a bailar con mis amigas, tenía que ir con un guardaespaldas. Cambié completamente".

¿Te quiso besar Pedro Moral cuando tenía una relación con Sheyla Rojas? Respuesta: Sí (Verdad)

“Lo quiero mucho, pero como amigo. Como relación ya no funcionaríamos. Esa vez que nos encontramos en la famosa azotea, a las 6:00 de la mañana, quise conversar con mi ex [porque no nos hablábamos]. Nos juntaron y me dijo para hablar en un lugar tranquilo, a dos cuadras (…). Cuando terminamos esa relación, lo vi después de tiempo y quise saber de él porque se iba a casar. A él lo estimo mucho. Con Antonio Pavón fueron salidas durante mucho tiempo, un año, y me ilusioné, pero él salía todos los fines de semana y le salía un ampay, pero yo le creía todo. Ahora no le creo nada a nadie, hay personas que no se lo merecen”. El Zorro Supe aseguró que Doménica fue quien dejó más huella en Pedro Moral. “Cuando él termina con Sheyla la busca a ella [Delgado], si no fluyó fue porque no quiso”.

Pedro Moral fue acusado de haber empujado de su carro a Doménica Delgado. (Foto: Instagram)

ANTONIO PAVÓN ​ ¿Sheyla Rojas le decía a Antonio Pavón que lo extrañaba cuando estaba contigo? Respuesta: Sí (Verdad)

“Hemos coincidido con tres personas como pareja. Con Patricio Parodi hace años, con Antonio Pavón y Pedro Moral. A mí me sorprendió de Pedro cuando me entero, pues no lo podía creer. Yo le pregunté a él y me dijo que ella quería conocerlo (…). Una noche yo estaba viendo películas con Antonio y le mandó mensajes de la nada, que él me lo muestra. Los mensajes fueron a las 2 o 3 de la mañana. Es más, Pedro se tomó una foto y se la mandó por fastidiar”.

¿Te afanaba Antonio Pavón cuando eras la enamorada de Pedro Moral? Respuesta: Sí (Verdad)

“Cuando empecé con Pedro, el motivo principal de las peleas era Antonio [Pavón] porque él siempre estaba ahí. Yo me alejé de todo el medio por Pedro Moral, quien incluso me prohibía salir en televisión”.

¿Se peleó Antonio Pavón con Pedro Moral por ti? Respuesta: Sí (Verdad)

“Estábamos en una discoteca con Pedro Moral. La cosa que Antonio Pavón también estaba y se puso al frente. Pasaron 10 minutos y se puso como queriendo entrar al box como para saludarme, pero i pareja me dijo que esté tranquila porque iba hablar con él. A la seguridad Antonio le dijo que solo quería saludarme, por lo que Pedro se acerca y conversan, Antonio le toca la cara y empezó la pelea. Al final terminaron arañados. Al día siguiente cuando estaba con mi pareja me llama Pavón, a lo que Pedro se da cuenta y me pide que ponga altavoz y empezaron a discutir, yo estaba en otro cuarto muriéndome de miedo (…). Una vez la seguridad en una discoteca empezó un lío y me dijeron que era propiedad de Pedro Moral (…). Él era muy celoso, pues si se iba de viaje a Las Vegas tenía que salir con su seguridad”.

¿Mientras salías con Pedro Moral, pensabas en Antonio Pavón? Respuesta: Sí (Verdad)

“Creo que fue al principio de mi relación, a los dos primeros meses. Yo fui sincera y le dije esto. Él me dijo que iba a hacer todo lo posible para que lo olvidara y funcionó. Yo con Antonio tenía mucha química en todos los sentidos, una química sexual totalmente. Creo que mi problema con Pedro fue que convivimos muy pronto. Lo que pasa es que no es de las personas que está preocupado en la intimidad, fueron en esos momentos que lo extrañaba”.

Antonio Pavón fue pareja de Doménica Delgado. (Foto: Instagram)

TODAS LAS PREGUNTAS QUE CONTESTÓ

A continuación, todas las preguntas que Doménica Delgado respondió en el sillón rojo de “El valor de la verdad”:

1. ¿Tuviste un remember con Pedro Moral cuando tenía una relación con Sheyla?

Tocan el timbre Pregunta de repuesto: ¿Te gritó Pedro Moral “te amo” en presencia de Sheyla Rojas?

Respuesta: Sí (Verdad)

2. ¿Te quiso besar Pedro Moral cuando tenía una relación con Sheyla Rojas?

Respuesta: Sí (Verdad)

3. ¿Sheyla Rojas le decía a Antonio Pavón que lo extrañaba cuando estaba contigo?

Respuesta: Sí (Verdad)

4. ¿Estabas loca de amor por Antonio Pavón?

Respuesta: Sí (Verdad)

5. ¿Es cierta la leyenda de Antonio Pavón?

Respuesta: Sí (Verdad)

6. ¿Tuviste un ‘choque y fuga’ con Nicola Porcella?

Respuesta: Sí (Verdad)

7. ¿Fuiste al after party de Maluma?

Respuesta: Sí (Verdad)

8. ¿Te dijo Maluma que no conocía a Sheyla Rojas?

Respuesta: Sí (Verdad)

9. ¿Obligó Sheyla Rojas a Patricio Parodi a negarte?

Respuesta: Sí (Verdad)

10. ¿Te afanaba Antonio Pavón cuando eras la enamorada de Pedro Moral?

Respuesta: Sí (Verdad)

11. ¿Se peleó Antonio Pavón con Pedro Moral por ti?

Respuesta: Sí (Verdad)

12. ¿Mientras salías con Pedro Moral, pensabas en Antonio Pavón?

Respuesta: Sí (Verdad)

13. ¿Te invitó el futbolista Edison Cavani a un viaje a Francia?

Respuesta: Sí (Verdad)

14. ¿Te besó Ernesto Jiménez cuando estabas ebria?

Respuesta: Sí (Verdad)

15. ¿Le ofreció Pedro Moral mil dólares a una chica para tener relaciones sexuales?

Respuesta: Sí (Verdad)

16. ¿Es Pedro Moral extremadamente celoso?

Respuesta: Sí (Verdad)

17. ¿Mandó Pedro Moral a golpear a tu amigo en una discoteca?

Respuesta: Sí (Verdad)

18. ¿Te empujó Pedro Moral cuando peleaban?

Respuesta: Sí (Verdad)

19. ¿Te fue infiel Pedro Moral?

Respuesta: Sí (Verdad)

20. ¿Le fuiste infiel a Pedro Moral?

Respuesta: Sí (Verdad)