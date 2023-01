España llora la muerte de Elena Huelva, la joven influencer de 20 años que batalló contra el cáncer. Son muchas las muestras de cariño que viene recibiendo la familia de la mujer que fue diagnosticada hace cuatro años con el sarcoma de Ewing. Aquí te contamos todos los detalles.

El martes 3 de enero se conoció el fallecimiento de Elena Huelva, la joven española quien a los 16 años fue diagnosticada con el sarcoma de Ewing y que, pese a ello, siempre se mostró luchadora con ganas de vencer a la enfermedad.

Pero la joven también destacó en las redes sociales al volverse una reconocida influencer. En TikTok tiene a miles de seguidores, mientras que en su cuenta de Instagram bordean los 822 mil. Sus fieles seguidores y amigos siempre inundaron sus redes con comentarios positivos y de aliento.

La joven de 20 años, quien siempre demostró ser fuerte a pesar de la situación que atravesaba, falleció cuatro años después de ser diagnosticada con esa enfermedad. A continuación te contamos qué hizo tras conocer que padecía de cáncer.

Elena Huelva era una persona muy sonriente. (Foto: Elena Huelva/Instagram)

ELENA HUELVA Y LA NOTICIA DE SU ENFERMEDAD

Cuando tenía 16 años a Elena Huelva le diagnosticaron un tumor ubicado en la pelvis. Desde ese momento empezó su gran lucha contra la terrible enfermedad.

Ante tal situación, decidió escribir un libro al que tituló “Mis ganas ganan. Nadie nos ha prometido un mañana, vive el presente”.

Posteriormente, brindó una entrevista a la revista ¡Hola!. “Empezaron a hacerme pruebas como TAC, ecografía, biopsias. Y se me diagnosticó un tipo de cáncer infantil, cáncer de huesos. Sarcoma de Ewing con metástasis en los pulmones”, expresó en ese entonces, según recordó Vanitatis.

El citado medio también precisa que Elena Huelva obligó a su médico oncólogo a que diga la palabra cáncer.

“Ella solo quiere oírlo”, expresaba su papá al doctor.

Desde ese momento, la entonces adolescente, sostuvo que tenía que seguir adelante. “Sí, ahora me toca pelear como nunca en la vida”, agrega en su libro.

Elena Huelva durante la navidad. (Foto: Elena Huelva/Instagram)

EL APOYO DE SU FAMILIA

En su libro relató el gran apoyo que recibió por parte de sus familiares quienes en todo momento estuvieron con ella.

“No sé qué hubiera sido de mí sin el apoyo de mi familia y de mis amigas, es fundamental. Pero al fin y al cabo, quienes han estado en el hospital siempre han sido mi madre, mi padre y mi hermana”, recordó.

Elena Huelva siempre se mostró muy luchadora. (Foto: Elena Huelva/Instagram)

“OS QUIERO”

En la última navidad la joven influencer publicó un mensaje en sus redes sociales con la palabra “Os quiero”.

Sus fieles seguidores en las redes sociales, así como personas del ambiente artístico y otros profesionales también le enviaron mensajes de apoyo. En otro video que publicó explica que ella ganó por tener a su familia a su lado.

“Quiero dejar claro que yo ya he ganado por todo el amor y las personas que tengo a mi lado. Pase lo que pase, sé que mi vida no ha sido en vano porque he luchado y he conseguido lo que quiero, visibilizar”, publicó la joven.