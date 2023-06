CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. En “Eliminar” (“Delete” en inglés), serie tailandesa de Netflix dirigida por Parkpoom Wongpoom, Lilly (Sarika Sartsilpsupa) y Aim (Nat Kitcharit), una pareja de amantes, descubre que un teléfono que puede hacer desaparecer de la faz de la Tierra a otras personas. Aunque podría ser la solución para empezar una vida juntos no será tan sencillo.

Luego de unos días de felicidad y tranquilidad, la experta en arte y el escritor deben volver con sus respectivas parejas, el adinerado granjero Too Arthit (Natara Nopparatayapon) y la fotógrafa Orn (Chutimon Chuengcharoensukying). Estos últimos empiezan a sospechar de la traición, pero no están dispuestos a perder a sus esposos, así que uno los sigue y la otra coloca una cámara en su departamento.

Mientras Too reúne a los amantes para tratar de confrontarlos, Orn amenaza a Aim con publicar el video íntimo y contar que su libro más exitoso se basa en una mentira si no termina con Lilly, quien se encuentra con una misteriosa chica le pide que le saque una foto con un teléfono singular.

Cuando la joven desaparece, Lilly se comunica de inmediato con su amante para pedirle ayuda, Por supuesto, él no le cree hasta que le toma una fotografía a un vagabundo y este desaparece. Aunque están asustados y no comprenden la situación, los protagonistas de “Eliminar” deciden utilizar el teléfono con sus respectivas parejas si es necesario.

Aim y Lilly viéndose a escondidas en la serie tailandesa "Eliminar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE “ELIMINAR”?

Aim trata de separarse de Orn de manera pacífica, pero ella se niega, así que el escritor utiliza el teléfono para deshacerse de ella. Por su parte, Lilly intenta hacer lo mismo cuando se da cuenta que su esposo ya sabe la verdad, pero el empresario la sorprende con una fiesta de cumpleaños sorpresa.

Más tarde, la lleva a los establos, le obsequia un nuevo caballo y le propone luchar por su matrimonio, pero la curadora de arte le revela que está esperando un hijo de su amante. Al ver la expresión de Too, busca el teléfono en su bolso, y lo siguiente que se sabe es que la mujer ha desaparecido.

Aim confronta a Too para conocer el paradero de Lilly, pero no consigue nada, ya que el granjero cree que el escritor se la llevó en la noche. Luego de que una fotografía en redes sociales revelara el amorío de los protagonistas de “Eliminar”, la policía empieza a investigar a ambos hombres, pero ninguno sabe nada de la mujer ni del teléfono. Entonces, ¿quién tiene el dispositivo?

¿Quién tiene el teléfono?

June, la hermanastra de Too, que al parecer es cleptómana, le quitó el teléfono a Lilly. Tras la muerte de su madre, la afligida joven encontró consuelo en su cuñada, por eso, empezó a enamorarse de ella. Cuando expresó sus sentimientos fue rechazada y perdió su cercanía con Lilly.

Al descubrir la aventura de Lilly, tomó una fotografía, le contó a su hermano y publicó la imagen tras la desaparición de su cuñada. Aim se da cuenta de que ella tiene el dispositivo, así que la confronta, pero ella niega haber eliminado a la curadora de arte. No obstante, si desaparece a una compañera abusiva.

Después de que una persona con el rostro cubierto irrumpe en la casa de Too con el objetivo de encontrar el teléfono, el hombre sigue una pista y llega hasta Claire, la chica que se le acercó a Lilly en el supermercado. En tanto, June es perseguida por el mismo hombre misterioso. Su compañero Tong intenta ayudarla, pero no puede evitar que la eliminen. El joven se salva gracias a la aparición de Aim, quién también seguía una pista.

Lilly no fue eliminada por June, fue secuestrada por el padre de Claire en la serie tailandesa "Eliminar" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE “ELIMINAR”?

¿Dónde está Lilly y qué pasó con ella?

Cuando Tong menciona que el hombre que los perseguía tenía un aparato auditivo, Aim comprende que se trata del oficial Yutthachai, así que empieza a investigarlo. Mientras tanto, Lilly se comunica con su esposo y le cuenta que fue secuestrada por el policía, escapó y se encuentra escondida en un supermercado.

Yutthachai es el padre de Claire y quiere eliminar a Lilly para lograr que su hija vuelva. La madre de la joven le explica a la rehén que su pequeña utilizaba el teléfono para librar a las personas con enfermedades terminales de su suplicio, pero la culpa empezó a atormentarla y decidió utilizar el teléfono en ella misma.

Lily aprovecha una distracción de la madre de Claire para escapar y aunque habla con su esposo no puede evitar ser eliminada. Too presencia el evento y va tras el policía, quien también lidia con los reclamos de su hija por traerla de regreso. Tras una pelea, Too le toma una fotografía a Yutthachai y recupera a su esposa.

Aim o Too, ¿con quién se queda Lilly?

Aim llega justo a tiempo y ayuda a Lilly, pero ella le informa que está embarazada y que planea darle otra oportunidad a su esposo. La noche antes de irse de la casa y ser secuestrada por el oficial de policía, Too se ofreció a criar a su hijo como si fuera de él y empezar desde cero, así que ella no tuvo el valor de desaparecer.

A pesar de que Lilly trata de seguir adelante con su matrimonio, no puede dejar de pensar en aim, incluso lo visita y le ofrece ayudarlo a recuperar a su esposa cuando dé a luz a su hijo. El escritor le pide que se marche, escribe una confesión y despedida en sus redes sociales y recurre a Too para que lo elimine.

Lilly trata de evitarlo, pero solo llega para ver el regreso de Orn, quien comprende la situación luego de ver el video de la cámara oculta en su habitación. La curadora de arte se da cuenta de que fue su esposo y lo busca en los establos, pero descubre algo perturbador: los cuerpos de varias mujeres.

Al final de “Eliminar”, Too le dice a su anciano padre que encontró la manera de deshacerse de esas mujeres y utiliza el teléfono para desaparecer sus cadáveres. En tanto, June descubre que la hermana desaparecida de Tong estaba en la fiesta de cumpleaños de Lilly, quien en ese momento se esconde en el establo y es descubierta por su esposo. ¿Quién mató a esas mujeres y por qué? ¿Too lastimó a Lilly? ¿Qué paso con Claire? ¿Habrá temporada 2?