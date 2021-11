Elissa Marie Soto, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán, se ha hecho conocido dentro del mundo de la actuación por sus recientes apariciones en series de televisión. La adolescente, al igual que sus progenitores, ha demostrado que tiene mucho talento para actuar y que tiene mucho carisma con las cámaras.

Como se recuerda, Elissa Marie Soto hizo su primera aparición en la comedia romántica de Netflix “100 días para enamorarnos”, donde interpretó a Valentina, quien es hija de Elisa Polanco, personaje que da vida su madre, Geraldine Bazán.

En este proyecto, Elissa dejó ver la excelente relación, madre e hija, que tiene con Geraldine. Si bien la participación de Elissa es muy pequeña, entrar al mundo de la actuación en una plataforma del tamaño de Netflix es un excelente comienzo por el alcance a nivel internacional que tiene. Luego, apareció en la telenovela “Si nos dejan”, donde también brilló con luz propia. En ese sentido, te contamos 10 cosas sobre la hija mayor de Gabriel Soto.

1. FECHA DE NACIMIENTO

Elissa Marie Soto nació el 17 de febrero de 2009 en México. Este año 2021, la hija mayor de Gabriel Soto y Geraldine Bazán cumplió 12 años.

2. PEQUEÑA PARTICIPACION EN “SOLTERO Y CON HIJAS”

Elissa Marie Soto tuvo su primera aparición en la televisión en el 2019, con la telenovela “Soltero y con hijas”, misma que protagonizó su papá Gabriel Soto. En aquella ocasión, solo tuvo una pequeña aparición en pantalla pero logró llamar la atención de todos.

3. DEBUT EN LA ACTUACIÓN

Geraldine Bazán sorprendió a toda la industria del espectáculo al confirmar que su primogénita, Elissa Marie, tomó la decisión de seguir sus pasos y comenzar su trayectoria en el mundo de la actuación. Fue en el 2020 cuando la hija mayor de Soto hizo su primera aparición en la comedia romántica de Netflix “100 días para enamorarnos”, donde interpretó a Valentina, quien es hija de Elisa Polanco, personaje que da vida su madre, Geraldine Bazán.

4. SU PAPEL EN “SI NOS DEJAN”

“Si nos dejan” es una telenovela de Televisa, que Univision emitió entre junio y octubre de 2021 como una adaptación de “Señora Isabel” (1993), la telenovela colombiana que también inspiró “Victoria” (2007). En esta producción, Elissa interpretó a Sofia, hija del personaje interpretado por Marcus Ornellas.

5. REDES SOCIALES DE ELISSA MARIE

Elissa Marie Soto también es una estrella en las redes sociales, cuenta con más de 300 mil seguidores en Instagram, y cerca de 100 mil en TikTok.

Instagram de Elissa Marie: https://www.instagram.com/elissasbb/

TikTok de Elissa Marie: https://www.tiktok.com/search?q=elissasbb

6. ¿QUÉ NOVELA DESPERTÓ EL INTERÉS DE ELISSA MARIE POR LA ACTUACIÓN?

Si bien la menor ha estado rodeada de artistas y conoce de cerca el trabajo de sus padres, fue apenas entre el 2018 y 2019 que realmente se interesó en la actuación. Elissa Marie estaba acompañando a su padre en el set de grabación de la telenovela “Soltero con hijos”, cuando una peculiar escena llamó su atención:

“Hubo una novela que hice hace un par de años en donde había tres niñas que salían de mis sobrinas y cuando Elissa me acompañaba se hizo muy amiga de ellas, sobre todo de una de ellas: se llama Ana Tena. Ana es muy buena actriz, entonces cuando salíamos del set Elissa me decía: ‘Es que cómo le hace Ana para llorar’. Entonces íbamos en el coche o llegando a la casa y me decía: ‘Voy a llorar papá, voy a llorar’. Y se ponía a practicar hasta que lo logró y de repente me dijo: ‘Ya pude, ya pude llorar’. Y le veías las lágrimas en los ojos”.

Soto señala que fue durante esas prácticas de llanto que su hija se vio interesada en el mundo de la actuación, pues significó un gran logro para ella replicar lo que las otras niñas hacían cuando las cámaras grababan.

7. ELISSA MARIE Y SU GUSTO POR LA MODA

Elissa Marie es una amante de la moda y el buen vestir. En su cuenta en Instagram, en donde cuenta con más de 370 mil seguidores, Elissa Marie Soto comparte fotografías en las que deja más que claro que le gusta lucir espectacularmente bien en cada una de sus publicaciones. Para muestra de ello basta con revisar su perfil, donde se le ve luciendo varios outfitts que hacen relucir su belleza.

8. ELISSA MARIE, LA HERMANA MAYOR

Elissa Marie no es la única hija de Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La adolescente tiene una hermana menor que se llama Alexa Miranda, quien nació en febrero de 2014.

9. ELISSA MARIE Y SU BUENA RELACIÓN CON SUS PADRES

Pese a que sus padres están divorciados, en medio de una gran polémica por una supuesta infidelidad, Elissa Marie ha demostrado que tiene una buena relación con Gabriel Soto y Geraldine Bazán. La adolescente es muy cercana a los dos y disfruta de la compañía de ambos.

10. EL PARECDIO FÍSICO DE ELISSA MARIE Y GERALDINE BAZÁN

Elissa Marie, quién cumplió 12 años el pasado 17 de febrero, siempre ha resaltado por el gran parecido físico que tiene con su madre Geraldine Bazán. En las redes sociales, los usuarios siempre comentan que madre e hija son idénticas y que tienen la misma belleza y color de ojos.