Después del impactante final de la quinta temporada de “Élite” y el anuncio de los cinco nuevos estudiantes llegarían a Las Encinas en la sexta entrega de la serie española de Netflix, una de las preguntas que más se repite entre los fanáticos del drama juvenil es qué personajes quedarán fuera de la trama y, por lo tanto, qué actores del elenco original se despedirían de la producción.

Por lo visto en el último episodio de la sexta entrega de la ficción creada por Carlos Montero y Darío Madrona, la salida de Samuel, personaje interpretado por Itzan Escamilla, es inminente debido a que sufrió un grave ataque por parte de Benjamín.

Aunque los seguidores de “Élite” aún mantenían cierta esperanza, el actor de 24 años ya confirmó su salida, al igual que Omar Ayuso, quien encarnaba a Omar Shanaa, el hermano de Nadia y pareja de Ander (Arón Piper).

LOS ACTORES Y PERSONAJES QUE DEJAN “ÉLITE 6″

1. Omar Ayuso (Omar Shanaa)

El 19 de abril, Omar Ayuso anunció que no será parte de la sexta temporada de “Élite” y se despidió con un mensaje en sus redes sociales. “Mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. En una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó”.

Asimismo, agregó: “ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces. Gracias a todas las personas que me han cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y mucha guerra xd the show must go on!”

Omar (Omar Ayuso) y Rebeka (Claudia Salas) en el final de la quinta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

2. Itzan Escamilla (Samuel García)

A través de la cuenta oficial de “Élite” de Twitter se anunció la salida de Itzan Escamilla con un tierno texto acompañado de varias imágenes. “Así lo conocimos y así nos despedimos”, se puede leer en la publicación.

Por su parte, el joven actor que dio vida a Samuel en cinco temporadas y dos Historias breves, se despidió de su personaje en la serie de Netflix publicando en su cuenta oficial de Instagram una imagen de su uniforme encima de un perchero.

Por el momento, no se ha confirmado la salida de otros actores, pero otra de las opciones es Claudia Salas, quien interpreta a Rebeca, pertenece al elenco original del drama juvenil y está inmersa en otros proyectos, como la serie original de Atresmedia “La Ruta”.