Desde que Netflix anunció que otros cinco estudiantes llegarían a Las Encinas en la sexta temporada de “Élite”, los fanáticos de la serie española se empezaron a cuestionar qué personajes quedarían fuera de la trama y, por lo tanto, qué actores del elenco original se despedirían de la producción.

Todo parece indicar que el final de la sexta entrega de la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona dejó el camino preparado para la salida de Samuel, personaje interpretado por Itzan Escamilla y que fue atacado por Benjamín. Aunque pierde el conocimiento y se muestra a sus amigos llorando desconsoladamente aún no se ha confirmado su muerte.

Mientras que Omar Ayuso, quien encarnaba a Omar Shanaa, el hermano de Nadia y pareja de Ander (Arón Piper), anunció que no será parte de la sexta temporada de “Élite” y se despidió con un mensaje en sus redes sociales. Pero ¿a qué se debe realmente su salida?

Omar (Omar Ayuso) y Rebeka (Claudia Salas) en el final de la quinta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ OMAR AYUSO DEJÓ “ÉLITE”?

En la anterior entrega de la serie española de Netflix, Omar perdió protagonismo debido a la ausencia de Ander. Se mantuvo enfocado en su trabajo, tuvo algunos problemas con su mejor amigo Samuel y se relacionó con Bilal de Adam Nourou, pero era claro que su historia ya necesitaba un final.

Por eso, casi dos semanas después del estreno de la quinta temporada de “Élite”, Omar Ayuso publicó en su

Ver esta publicación en Instagram

Una publicación compartida de omar (@omarayuso) " target="_blank">cuenta de Instagram una composición fotográfica de su primera y última escena de su personaje, acompañada del siguiente mensaje:

“Mi primer y último plano en el que ha sido el viaje emocional más importante de mi vida, hasta el momento. En una imagen el niño ilusionado e inseguro, en la otra el no tan niño aún más ilusionado y mucho más inseguro que cuando empezó”.

Asimismo, agregó: “ÉLITE, nos debemos tantas cosas el uno al otro que creo que lo mejor es dejarlo en paces. Gracias a todas las personas que me han cogido la mano en el inicio de este extraño camino que ya es mío, en el que espero nos volvamos a encontrar muchas veces. gracias Omar, nos hemos dado mucha vida y mucha guerra xd the show must go on!”

¿Qué pasará con Samuel y Rebeka? Al igual que no han trascendido los motivos de la salida de Omar Ayuso, tampoco se ha revelado el destino de los personajes de Itzan Escamilla, quien actualmente está rodando “Midnight Family” en México, y Claudia Salas, Rebeca, que graba en Valencia la serie original de Atresmedia “La Ruta”.