La sexta temporada de “Élite” ha traído nuevos personajes a Las Encinas para darle un toque fresco a la historia. Sin embargo, le ha dicho adiós a otros personajes más antiguos, como Rebeka, papel interpretado por la actriz Claudia Salas, quien se ganó el cariño de la audiencia.

Rebeka apareció por primera vez en la segunda temporada de “Élite” como la chica rebelde de Las Encinas. Un personaje que se ganó el cariño de los seguidores de la serie de Netflix con su irreverencia, carisma y un carácter fuerte, haciéndole frente a toda situación.

Tras el final de la quinta entrega de “Élite”, muchos se preguntaron qué pasaría con el personaje de Claudia Salas y con el estreno de la sexta temporada todos se sorprendieron ante su ausencia. ¿Qué pasó con Rebeka? ¿regresará a Las Encinas? Aquí te lo contamos.

Rebeka apareció por primera vez en la segunda temporada de “Élite” (Foto: Netflix)

¿POR QUÉ REBEKA NO ESTÁ EN LA TEMPORADA 6 DE “ÉLITE”?

En conversación con el medio Formula TV, Claudia Salas explicó la ausencia de Rebeka en la temporada 6 de “Élite”. La actriz de 28 años contó que su personaje ya había cumplido un ciclo dentro de la historia y que le llegó la hora de decir adiós.

‘’En la quinta temporada, se intuye un poco que estos [el de Omar y el de Rebeka] personajes se van. Y quizá también por tiempos y nuevas tramas que tienen que entrar en la siguiente temporada, no se puede contar todo como se quisiera’', explicó la intérprete en referencia a la falta de explicación de su desaparición.

Claudia Salas también comentó que a veces el tiempo juega en contra para poder contar bien las historias y darles un cierre como se debería hacer. Además, sostiene que- su salida de “Élite” era necesaria.

Rebeka desaparece en la temporada 6 de “Élite” (Foto: Netflix)

‘’Esto yo lo entiendo. Creo que era necesaria [mi marcha], y si las cosas se han hecho así, será por un bien, para que la siguiente temporada tenga tiempo y metraje para poder contar las historias que vienen nuevas con cariño y con tiempo’', detalló.

La actriz española confirmó que no tiene pensado regresar a la serie creada por Carlos Montero y Darío Madrona. Y es que Claudia Salas ya cerró el capítulo con “Élite”.

“Las cosas cuando terminan, tienen que terminar. Hoy me han hecho una pregunta, que era cómo me imaginaba yo a Rebeka, ¿qué la hubiera pasado? Pues, no sé qué le ha pasado, pero espero y deseo que esté soltera, con ella. Es un final feliz para ella’”, afirmó, según señaló Cosmopolitan.