El 18 de noviembre de 2022 llega la sexta temporada de “Élite”, que se centrará en las consecuencias de la muerte de Samuel. Si bien, todos los fanáticos podrán ver nuevamente a sus personajes favoritos, en esta entrega se incorporan nuevos actores; uno de ellos es Ander Puig, quien dará vida a Nico.

En la trama, el joven interpretará a un chico trans, tal como lo hizo en una de las producciones que también participó anteriormente. Debido a la expectativa que ha generado su presencia en la exitosa serie de Netflix, te contamos quién es y todo lo que debes saber sobre él.

Ander Puig como Nico en la sexta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ANDER PUIG

Nombre completo: Ander Puig

Ander Puig Lugar de nacimiento: Barcelona

Barcelona Nacionalidad: Española

Española Año de nacimiento: 2001

2001 Instagram: @anderpuig

2. ES UN HOMBRE TRANS

Ander Puig es un hombre trans que decidió a los 17 años darse a conocer tal y como se identificaba: que, a pesar de haber nacido mujer, él se sentía un varón. “Pienso que estoy viviendo otra vida. Ser trans, decirlo y tener agallas para apostar por mí delante de todo el mundo me ha cambiado mucho la vida”, señaló en una entrevista a El Mundo.

Al actor tomándose un selfie con el torso desnudo (Foto: Ander Puig / Instagram)

3. ¿FUE FÁCIL PARA ÉL DECIRLO ABIERTAMENTE?

El joven contó que fue un poco complicado salir a señalar que se consideraba un hombre viviendo en el cuerpo de una mujer, pues temía defraudar a quienes confiaban en él, por lo que se convirtió en una lucha interna reconocerlo.

4. ¿CÓMO REACCIONÓ SU FAMILIA?

La familia de Ander Puig respetó su decisión y no dudaron en apoyarlo cuando decide iniciar su proceso de transición. “No tiene que ser un drama esto, mi caso personal no lo fue (…). Lo he pasado mal internamente por mi lucha interna y sufrí, pero no me han discriminado. Se puede tener una vida natural siendo trans, no todo es oscuro siempre”, indicó en la misma entrevista.

Él está emocionado por participar en la serie "Élite". Aquí posando en pleno sol con un polo rojo (Foto: Ander Puig / Instagram)

5. CARRERA ACTORAL

Al estar convencido de que lo suyo era el mundo de la interpretación, se preparó y debuto actoralmente en “Los espabilados”, una serie de 2021 de Movistar Plus+. Luego consigue su primer protagónico en la serie web de RTVE Play “Ser o no ser” y después un papel en la sexta temporada de “Élite”.

6. EN “SER O NO SER” INTERPRETA A UN CHICO TRANS

En “Ser o no ser”, Ander Puig da vida a Joel, un chico trans de 16 años que inicia el bachillerato escénico en un nuevo instituto donde nadie lo conoce, por lo que podría presentarse a sus compañeros tal y como se siente, pero tiene miedo al rechazo, además de perder a Ona, una joven de su clase, de quien se enamoró. Una historia que se asemeja a su vida y que le ayudó para entender todo desde su experiencia.

Le encanta tomarse selfies para subir en sus redes sociales (Foto: Ander Puig / Instagram)

7. ¿CÓMO SE CONSIDERA ANDER?

Ander Puig se considera una persona ambiciosa, divertida y con muchas ganas de vivir, que le encanta el cine y leer, manifestó a RTVE.

8. ¿CÓMO CONSIGUIÓ SU PAPEL EN “ÉLITE”?

El actor reveló que cuando se enteró del casting para la serie de Netflix no lo dudó y se presentó. “Me llamaron para una prueba presencial en Madrid. Salí bastante contento (…). La semana siguiente me llamaron mis representantes por Facetime, todos reunidos en una mesa (…) dijeron que estaba en ‘Élite’ y fue brutal”, indicó a El País.