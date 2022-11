CUIDADO, ALERTA DE SPOILER. Después del trágico desenlace de la anterior entrega de “Élite”, en la sexta temporada de la popular serie española de Netflix, Las Encinas afronta un nuevo curso escolar intentando hacerse un lavado de cara encubriendo desastres del pasado. Sin embargo, el conflicto en sus aulas es sistémico: racismo, sexismo, maltrato doméstico o LGTBI-fobia, son solo algunos de los temas difíciles que recorrerán los pasillos de la prestigiosa institución.

La nueva entrega del drama adolescente creado por Carlos Montero y Darío Madrona empieza con Iván Carvalho (André Lamoglia) siendo atropellado tras salir de una fiesta. Luego la ficción muestra que los protagonistas se preparan para empezar el año escolar. Ari (Carla Díaz) visita a su padre en prisión y se compromete a convencer a sus hermanos de testificar a su favor.

Ari, Patrick (Manu Ríos) y Mencia (Martina Cariddi) vuelven a las Encinas y deben lidiar con los comentarios y miradas acusadoras, mientras que el primer día de clases, Isadora (Valentina Zenere) invita a todos a su nuevo club nocturno. Ella trata de fingir que todo está mejorando, pero aún no puede superar el abuso que sufrió, sobre todo porque sus padres no la apoyan como le gustaría y las pruebas que presentó no parecen suficientes para encerrar a los culpables.

Isadora viendo como sus violadores están libres y se presentan como las victimas en la temporada 6 de "Élite" (Foto: Netflix)

¿QUÉ PASÓ AL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “ÉLITE”?

En los primeros episodios de la sexta temporada de “Élite” también se presentan los dramas de los nuevos estudiantes de las Encinas. Nico (Ander Puig), un estudiante que recientemente ha hecho la transición a hombre, llama la atención de Ari, quien bebe frecuentemente para escapar de sus problemas y aunque se siente atraída por su compañero no está segura de empezar una relación con una persona trans.

Sara (Carmen Arrufat) es una influencer que está atrapada en una relación abusiva. Mencía, quien se siente atraída hacia ella, intenta ayudarla a liberarse de Raúl (Álex Pastrana), pero no es una tarea fácil, sobre todo porque su novio insiste en recuperarla.

Por su parte, Didac (Álvaro de Juana) empieza a trabajar en Isadora House, pero tras un altercado con la dueña es despedido. Este incidente lo convencen de que hace lo correcto en confiar a su amigo Javier, quien al igual que Alex y Hugo son declarados inocentes por falta de pruebas y vuelven a Las Encinas como víctimas de una joven caprichosa que le gusta llamar la atención.

Sin embargo, Isadora no planea dejarlos sin castigo, así que se dedica a hacerles la vida imposible. Incluso, les tatúa a Javi y Alex la palabra “violador” en la espalda con ayuda de Mencía y Ari.

La muerte de Cruz

En tanto, se filtra un video de Cruz y Patrick besándose. Este último asume toda la culpa para no perjudicar la carrera del futbolista brasilero aunque eso significa arruinar su relación con Iván. Para no hacerle más daño a su hijo, Cruz da una rueda de prensa y admite que es homosexual.

Aunque algunos lo apoyan, otros se ponen en su contra, lo amenazan e incluso destrozan su casa. Durante su primer partido tras su anuncio, Cruz anota un gol y agarra una bandera LGTB, lo que provoca un violento enfrentamiento entre los hinchas y la posterior suspensión del juego.

Pero eso no es todo, Cruz se emborracha y droga antes de ir a buscar a su hijo que también está ebrio. En el camino se enfrenta a un grupo de hombres que lo golpea hasta dejarlo gravemente herido. Iván intenta auxiliarlo, pero ya es demasiado tarde y Cruz muere.

Patrick intenta ayudar a Iván a afrontar una pérdida, pero este lo rechaza y lo culpa por su tragedia. El funeral de Cruz también afecta a Ari, quien aún no sabe cómo lidiar con la muerte de Samu. Esto sumado a su embarazo, la llevan a intentar convencer a sus hermanos de irse lejos.

Cruz murió en la sexta temporada de "Élite" (Foto: Netflix)

¿QUÉ SIGNIFICA EL FINAL DE LA TEMPORADA 6 DE “ÉLITE”?

¿Isadora obtiene justicia?

Cuando Iván descubre que Javier y sus amigos son culpables decide apoyar a Isadora, quien sigue empeñada en hacerles pagar por todo el daño que le causaron. Por eso, le pide a Nico, quien empezó a vender hormonas para reunir el dinero que necesita para realizarse una faloplastia, que le consiga una droga que cause la castración química.

Luego de conseguirlas, Isadora cambia las hormonas de Hugo por otra droga. Cerca del final de la sexta temporada de “Élite”, Javi decide entregarse antes de que Hugo y Alex abusen de otra chica ebria, además, entrega la grabación que desapareció.

Los responsables del abuso a Isadora reciben su castigo al final de la temporada 6 de "Élite" (Foto: Netflix)

¿Quién atropelló a Iván?

Al inicio se sugiere que fue Ari, luego todo apunta a Mencía, quien incluso se cree culpable y con ayuda de su hermana se deshace del automóvil de Patrick. Sin embargo, ella no fue la verdadera responsable. Luego de que Raúl la drogara, Mencía no puede conducir, así que Sara trata de llevarla a su casa.

El problema es que Sara no sabe manejar muy bien y atropella a Iván. Asustada, llama a Raúl, quien acomoda todo para que pareciera que Mencia era quien conducía el vehículo. ¿Iván muere? En el último capítulo de la serie española de Netflix despierta, pero Patrick ya no está a su lado porque se fue con su padre y hermanas.

La sexta temporada de “Élite” termina con Isadora dándole una oportunidad a Didac. No obstante, tras su romántico beso, alguien dispara desde un automovil negro. ¿Quién es la siguiente víctima?