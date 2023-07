En medio de los rumores de un posible romance entre William Levy y Samadhi Zendejas, los protagonistas de la telenovela “Vuelve a mí”, la voz de Elizabeth Gutiérrez se ha hecho escuchar. La actriz de origen mexicano no solo ha enviado mensajes de desamor en sus redes sociales, sino también ha opinado sobre los amoríos que se dan entre actores en los sets de grabación.

En una de las recientes entregas del programa “Ojos de mujer” se abordó el tema de los romances que nacen entre actores durante el rodaje de alguna producción. El debate entre Elizabeth Gutiérrez, Chiky Bombom, Érika de la Vega y Carla Medina, conductoras del show, tuvo mucho eco en las redes sociales.

Así podemos ver que Elizabeth Gutiérrez dio su punto de vista, palabras que muchos ha interpretado como una indirecta hacia Samadhi Zendejas, quien ha sido relacionada sentimentalmente con William Levy. ¿Qué dijo la artista de 44 años? Aquí te lo contamos.

Elizabeth Gutiérrez ha dado a entrever con unos mensajes que estaría peleada y distanciada de William Levy (Foto: Elizabeth Gutiérrez/ Instagram)

LA INDIRECTA QUE HABRÍA ENVIADO ELIZABETH GUTIÉRREZ A SAMADHI ZENDEJAS POR SUPUESTO ROMANCE CON WILLIAM LEVY

En una de las recientes entregas del programa “Ojos de mujer”, Elizabeth Gutiérrez dio su opinión sobre los amoríos que se dan entre actores durante los rodajes.

Si bien la expareja de William Levy dijo que estas situaciones suelen pasar muy a menudo en el set de grabación, también señaló que una mujer debe hacerse respetar.

“Yo siendo actriz, eso se da, el roce todos los días, siempre vernos divinos, decirnos ‘te amo’, ‘te amo’, ‘te amo’, te puedes dejar llevar, pero, ¿hasta dónde están tus valores como persona?”, empezó a reflexionar Elizabeth Gutiérrez.

Elizabeth Gutiérrez es madre de los hijos de William Levy (Foto: Elizabeth Gutiérrez / Instagram)

La actriz mexicana de 44 años hizo hincapié en que una mujer debe respetarse y darse su lugar. Asimismo, dijo que estas situaciones se pueden evitar si los valores se ponen por delante.

“De respetarte tú primero, olvídate de la otra mujer, respétate tú, tú no quieres ser la otra”, expresó la conductora de “Ojos de mujer”.

Elizabeth Gutiérrez también habló de la intuición que tienen todas las mujeres para saber si sus parejas las están traicionando.

“Tú sabes, una mujer tiene un sexto sentido tan bueno que si un hombre te dice: ‘No, no estoy con ella, no estoy con ella’. Tú sabes, no te hagas la tonta”, concluyó la presentadora de show.