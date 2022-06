En los últimos años, el movimiento LGBTQ+ ha obtenido una mayor notoriedad y aceptación, principalmente a los valientes testimonios de varios de sus integrantes y las revelaciones de personalidades que han admitido ser parte de este colectivo.

Uno de estos integrantes es el actor Elliot Page, quien, tras admitir su identidad, decidió dejar atrás a Ellen y vivir abiertamente junto a su entonces pareja Emma Portner, de quien hace unos meses se divorció.

Page, quien ha tenido una carrera desde muy joven con participaciones en “Juno” y “X-Men”, tuvo que pasar por un largo proceso de transición para convertirse en una persona transgénero, muchos de los cuales ha revelado.

Elliot Page interpreta a Viktor en la tercera temporada de “The Umbrella Academy” (Foto: Netflix)

LA TRANSICIÓN DE ELLEN A ELLIOT PAGE

Se identificaba como Elliot desde pequeño

En 2014, durante una conferencia de apoyo a la comunidad LGBT en Las Vegas, el entonces Ellen Page admitió públicamente su lesbianismo, decisión que tomó “por motivación personal y responsabilidad social”.

Desde aquel momento, pasando por el anuncio de declaración como persona transgénero, la actriz afirmó en varias ocasiones su identificación masculina, la cual, aseguró, reconoce desde sus primeros años.

“Todas las personas trans son tan diferentes, y mi historia es absolutamente sólo mi historia. Pero sí, cuando era un niño, absolutamente, al 100%, era un niño. Sabía que era un niño cuando era un niño pequeño. Escribía cartas de amor falsas y las firmaba como ‘Jason’”, confesó el artista de 35 años.

“Simplemente no podía entender cuando me decían ‘No, no lo eres. No, no puedes ser eso, cuando seas mayor’”, añadió.

Fue obligado a utilizar vestido

Si bien para muchas personas utilizar vestido puede resultar normal, para una persona que se identifica con un género distinto al que posee, esto puede resultar incómodo, y este es el caso del actor de “The Umbrella Academy”, quien señaló que Fox Searchlight lo obligó a utilizar esta prenda.

“Dije que quería usar un traje, y Fox Searchlight básicamente dijo: ‘No, tienes que usar un vestido’. Me llevaron a toda prisa a una de esas tiendas elegantes de Bloor Street. Me hicieron usar un vestido”, reveló.

Elliot Page como transgénero

Como parte de su transición, el artista compartió la revelación y posterior proceso con sus casi seis millones de seguidores en Instagram. Claros ejemplos son las fotos sin camiseta que ha compartido donde, además de sus abdominales, muestra los resultados de su mastectomía.

“No puedo exagerar la mayor alegría, que es realmente verse a uno mismo. Sé que me veo diferente a los demás, pero para mí estoy empezando a parecerme a mí mismo. Es indescriptible, porque estoy como, ahí estoy. Y gracias a Dios aquí estoy”, señaló.