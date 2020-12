El actor canadiense Elliot Page , estrella de la serie de Netflix “The Umbrella Academy”, utilizó sus redes sociales para hablar abiertamente sobre su sexualidad. Mediante un extenso mensaje, Page reveló que por fin puede afirmar que es transgénero. Además se identifica como no binario, un término utilizado para describir a una persona cuya identidad de género no es ni hombre ni mujer.

En una carta abierta a sus fans y al mundo, Ellen Page anunció que desde ahora será conocido como Elliot Page. Tras ello, su esposa Emma Portner le entregó su completo apoyo. “Estoy muy orgullosa de @elliotpage. Las personas trans, queer y no binarias son un regalo para este mundo”, señaló.

“Pido paciencia y privacidad, pero que me acompañen en el ferviente apoyo de la vida trans todos los días. La existencia de Elliot es un regalo en sí mismo. Brilla mi dulce E. Te quiero mucho”, finalizó Emma Portner, el amor verdadero de Elliot Page. Aquí un poco de su historia y de la vida que lleva junto al protagonista de “Juno”.

Elliot Page: la estrella de “Juno” y “The Umbrella Academy” revela que es transgénero. (Foto: Netflix)

QUIÉN ES EMMA PORTNER, ESPOSA DE ELLIOT PAGE

Emma Portner nació en 1994 y, al igual que su Elliot Page, creció en Ottawa, Ontario, Canadá. Asistió a la escuela St Peters en su adolescencia, y cuando otros niños de su edad pasaban los veranos de vacaciones y divirtiéndose, ella los pasaba perfeccionando su talento para el baile con el Ballet Nacional de Canadá y Leeming DanceWorks.

Más tarde se dio cuenta de que el ballet no era su estilo y a los 16 años, supo que quería dedicarse a la danza contemporánea, por lo que se mudó a Nueva York y estudió en la Ailey School. Pasó poco tiempo para que Emma Portner se hiciera conocida en el mundo de la danza.

En 2012, su video “Dancing in the dark” se volvió viral y le abrió muchas puertas. A raíz del clip, comenzó a recibir oferta y elogios, lo que le valió el título de “La joven coreógrafa” del año por American Dance Group. El video atrajo a cientos de espectadores, incluido Parris Goebel, coreógrafo de hip hop que dirigió el proyecto de Justin Bieber “PURPOSE: The Movement”.

Emma Portner nació en 1994 y, al igual que su Elliot Page, creció en Ottawa, Ontario, Canadá (Foto: Instagram/Emma Portner)

Parris la contactó para que protagonizara el video musical en vivo de la canción “Life is worth”. Luego, el director creativo del “Purpose World Tour” de Justin Bieber, Nick De Moura, le pidió que fuera parte de la gira y coreografiara una parte de ella. Portner aceptó.

Tras ello, comenzó su compañía de danza Emma Portner and Artists, que ella gestiona y dirige. Además, anima a su clase a explorar, compartir y superar sus propios límites. También enseña danza en el Broadway Dance Center. Sus otros videos populares incluyen la coreografía de “Tales of the City”, un programa de Netflix para el “New York City Ballet” y un video de baile con Maggie Rogers. También es miembro la Convención de Danza Peridance e Intrigue.

Emma Portner conoció a Elliot Page en Instagram (Foto: Instagram/Elliot Page)

CÓMO CONOCIÓ A ELLIOT PAGE

Emma Portner es una usuaria muy activa en Instagram, que lo usa para promocionar principalmente sus videos. Con más de 200 mil seguidores, y en medio de toda esta atención, atrajo la mirada de su esposa Ellen Page. Portner había publicado un video de una canción de Sylvan Esso, que provocó la curiosidad de Page, quien le envió un mensaje.

En una entrevista, Portner contó que “cuando vio a Page por primera vez en una película, supo de alguna manera que sus caminos se cruzarían algún día, simplemente no sabía cómo”.

Elliot Page, por otro lado, se enamoró de ver el video de Portner y estaba segura que era una mujer realmente talentosa y genial. Una vez Page dijo que “supo de inmediato que sus espíritus creativos se entrelazarían en algo único”.

Comenzaron a salir y anunciaron su relación con una foto en Instagram. La pareja se fugó y se casó en 2018 y no ha tenido reparos en mostrar su amor al mundo. A menudo se les ve tomados de la mano públicamente, besándose y abrazándose.

Su esposa Page utiliza su matrimonio como una voz para la comunidad LGBTQ y animando a aquellos que luchan con problemas de identidad a dejar de esconderse. Portner disfruta de la atención y el apoyo de su esposa.

Portner contó que “cuando vio a Page por primera vez en una película, supo de alguna manera que sus caminos se cruzarían algún día, simplemente no sabía cómo” (Foto: AFP)

