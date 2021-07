A casi cuatro años de enfrentar un proceso legal por el delito de tráfico de personas, Emiliano Aguilar reapareció en la escena pública. El hijo mayor de Pepe Aguilar y hermano de Ángela Aguilar estuvo en el ojo de la tormenta cuando pasó unos meses en prisión y tuvo que enfrentar a la justicia, situación que está dejando atrás con la ayuda de su famosa familia.

Como se recuerda, el primogénito de Pepe Aguilar fue acusado en el 2017 por el delito de tráfico de personas. La sentencia que recibió fueron varios meses en prisión, el pago de una fianza y su reclusión en una clínica de rehabilitación por el consumo de drogas, donde permaneció seis meses.

Ahora, Emiliano Aguilar está en libertad y ha sido contratado como parte del equipo de trabajo de su padre y sus hermanos, a quienes acompaña en las giras. Recientemente, fue captado por los medios de comunicación a las afueras del hotel donde la famosa dinastía Aguilar se hospedó previo a su presentación en los Premios Juventud y brindó algunas declaraciones.

EMILIANO AGUILAR: QUÉ PASÓ CON EL HIJO MAYOR DE PEPE AGUILAR TRAS SALIR DE PRISIÓN

Tras salir de prisión por el delito de tráfico de personas, Emiliano Aguilar está en libertad y habló por primera vez sobre cómo se encuentra y a qué se dedica ahora.

Esta vez fue captado en un hotel de Florida, en donde fueron los Premios Juventud y acompañó a sus hermanos Ángela y Leonardo, además de su padre. Abordado por los medios, recordó los momentos complicados que vivió años atrás.

Emiliano fue cuestionado sobre cómo vive esta nueva etapa de su vida y aseguró que está muy agradecido con su padre por todo el apoyo que le ha brindado.

“Sí, ya estoy mucho más contento y agradecido con mi papá [Pepe Aguilar”, dijo al programa mexicano de televisión Ventaneando. “Lo que me pasó es algo que no me gustaría comentar ahorita”.

El hijo mayor de Pepe Aguilar dejó claro que solo se dedica a la música pero como parte del equipo de trabajo de su papá, a quien acompaña a sus presentaciones en México y Estados Unidos. Asimismo, afirmó que no competirá en el canto con sus hermanos Leonardo y Ángela.

“No (voy a cantar) ahorita nada más estoy ayudando a mi papá, estoy muy agradecido con él. La verdad me ha ayudado mucho”, explicó.

Mientras era cuestionado por los medios de comunicación, Emiliano Aguilar evitó en todo momento hacer algún tipo de comentario acerca de su exnovia Perla, quien lo acompañó en aquella ocasión cuando fue detenido.

Después de asistir a los Premios Juventud 2021, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar regresaron a México. Ambos cantantes fueron abordados por la prensa en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, por primera vez, el intérprete de Prometiste dio detalles sobre la relación que actualmente tiene con hijo mayor.

En el material difundido por el matutino “Hoy”, Pepe Aguilar reveló que vive con Emiliano y sus otros hijos. Añadió que no lo presiona para que encuentre empleo, pues ya llegará. “No está trabajando conmigo, está viviendo conmigo, eso sí. Luego se pone a trabajar”, comentó.

Cabe señalar que Emiliano Aguilar reapareció en las redes sociales a principios de año, cuando su papá compartió una fotografía de sus cuatro hijos mientras disfrutaban de una comida. Recientemente, la familia Aguilar viajó por el continente europeo, donde también figuró Emiliano.