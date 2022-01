Netflix estrenó el 22 de diciembre la segunda temporada de “Emily en París” y al igual que con la primera entrega, la lluvia de críticas no ha parado. Pese a ganarse un sinfín de comentarios negativos sobre el estilo o comportamiento de algunos de sus personajes, así como por la forma en la que muestran la cultura francesa, la ficción escrita por Darren Star es una de las más populares en la plataforma de streaming.

Quienes juzgan duramente el show no pueden negar que primero han tenido que verla. Solo así han podido notar que “Emily en París” muestra una serie de estereotipos que son considerados negativos por los franceses, llegando a sentirse muy ofendidos.

La infidelidad consentida por la mujer, el mal trato a los estadounidenses y la poca higiene de los parisinos, son algunos de los puntos que se han expuesto en la ficción, causando alboroto en el público. Por ello, el equipo de Netflix se vio en la necesidad de aclarar que ello no es más que una historia fantasiosa y no un documental o análisis de la vida en la ciudad de la Torre Eiffel.

“Emily en París” muestra una serie de estereotipos que son considerados negativos por los franceses (Foto: Netflix)

EL ESTEREOTIPO QUE PHILIPPINE LEROY CONFIRMÓ

La actriz de nacionalidad francesa, pero nacida y criada en Italia, tuvo la oportunidad de aprender sobre una nueva cultura y regresar al país de sus padres para desarrollarse profesionalmente. Es así cómo es capaz de identificar algunas actitudes de los franceses que estos niegan rotundamente. En esa línea, confirmó que uno de los estereotipos que se presentan en la serie es correcto.

“Los franceses saben reírse de los demás, pero no de ellos mismos. Siempre acaban enfadándose y ofendiéndose cuando la gente se burla de ellos, y no se dan cuenta de que el creador de la serie, Darren Starr, también se está burlando de los americanos”, expresó la intérprete de Sylvie para el medio Page Six.

Philippine Leroy-Beaulie junto a Lily Collins en un episodio de "Emily en París 2"(Foto: Netflix)

EL PAPEL DE PHILIPPINE LEROY-BEAULIEU

La artista que da vida al personaje de Sylvie, Philippine Leroy-Beaulieu, es probablemente una de las favoritas del programa. Su rol de jefa de Emily, directa y con un fino toque de maldad, la ha hecho ser considerada por muchos como la verdadera estrella del show, ya que sería una de las pocas que representa la verdadera esencia parisina.

Sin embargo, Philippine es italiana, y aunque creció en un hogar francés, la cultura del país que la vió crecer caló más profundo en su ser. Por ello, admitió que hacer “Emily en París” la hizo volver a conectar con sus raíces, las cuales jamás estuvieron tan presentes en su vida: “Es una gran oportunidad porque, en la realidad, nunca soy tan francesa”.