Si pensaste que solo en el deporte las estrellas se cambiaban de nombre, pues te equivocaste, pues también en el cine se registran casos de actores que decidieron modificar la manera en que su público los identifica, alterando su nombre real por el que ahora los conocemos. Por eso, conoce la lista de los actores que eligieron su nombre artístico y los motivos detrás de esta decisión.

Antes de empezar, es importante tener en cuenta que elegir un nombre artístico es común, no solo por términos de publicidad e imagen, sino también porque, en algunos casos, el Sindicato de Actores (SAG) así lo solicita, principalmente para evitar confusiones o coincidir con alguna figura del pasado.

Y es que en sus primeros años, las estrellas de Hollywood debieron decidir cómo querían ser conocidos por el público y la prensa, consiguiendo así comercializar con su imagen y denominación, una ventaja que resultará beneficiosa con el paso de los años.

LOS ACTORES DE HOLLYWOOD QUE CAMBIARON SU NOMBRE

Emma Stone

Nombre real: Emily Jean Stone

El debut de la actriz se dio en 2007 con la comedia juvenil “Superbad”, y tras esto escaló en diversos papeles, desde Gween Stacy en Spider-Man hasta la comedia “The Curse”. El cambio se debió a una decisión para despegar su carrera simplificando su primer nombre.

La actriz indicó a The Hollywood Reporter que inicialmente se iba a llamar “Emily Stone”, pero ya existía una figura con ese nombre, lo cual va contra las normas del SAG, por lo que debía jugar con distintas combinaciones hasta conseguir el Emma Stone que todos conocemos.

Emma Stone es Emily Jean Stone (Foto: Michael Tran / AFP)

Winnona Ryder

Nombre real: Winona Laura Horowitz

Luego de protagonizar “Lucas”, su primera película, la experimentada actriz decidió cambiar su nombre y así se lo pidió al director David Seltzer, por lo que mantuvo su llamativo primer nombre y cambió el complicado apellido por Ryder.

Según la actriz, fue la influencia del famoso cantante de rock Mitch Ryder lo que la llevó a modificar la forma en que la conocen sus seeguidores.

Winnona Ryder es Winona Laura Horowitz

Jack Black

Nombre real: Thomas Jacob Black

Uno de los muchos casos en los que un nombre se mantiene en una familia por generaciones y a los pequeños les tocó por obligación. En la familia del comediante existen varios Thomas, por lo que decidió descartarlo para su nombre artístico. Mientras que “Jack” era la manera de simplificar Jacob y así lo llamaba su familia desde niño. Es así como fusionó su apellido con el apodo para darle paso al Jack Black que todos conocemos.

Jack Black es Thomas Jacob Black (Foto: AFP)

Lady Gaga

Nombre Real: Stefani Joanne Angelina Germanotta

La actriz y cantante, que será la figura principal en “Joker 2″, se ha reinventado muchas veces a lo largo de su longeva carrera, pero su nombre fue una de esas decisiones que ha mantenido hasta la fecha: sus amigos la llamaban “Gaga” por el popular tema “Radio Ga Ga” de Queen, una canción que gustaba de interpretar en las aulas o cuando conversaba con personas cercanas.

Lady Gaga es Stefani Joanne Angelina Germanotta (Foto: Valerie Macon / AFP)

Michael Keaton

Nombre real: Michael John Douglas

Imagina ser una leyenda del cine y tener el mismo nombre que otro peso pesado de la industria. Pues esto le pasó al considerado “Mejor Batman de la historia”. Al igual que otros casos, el SAG le pidió que modifique su nombre, pues Michael Douglas le ganó por algunos años y también existía el presentador Mike Douglas.

Aunque muchos aseguran que se debió a su intención de llamar la atención de Diane Keaton, según el actor, encontró el apellido en la guía telefónica y le gustó tanto que decidió mantener junto a su nombre real.

Michael Keaton es Michael John Douglas (Foto: AFP)

Kit Harington

Nombre real: Christopher Catesby Harington

El actor, que no volverá como Jon Snow en su serie spin-off de “Game of Thrones”, reveló a Glamour que no sabía cuál iba a ser su nombre hasta que a los 11 años se enteró de que era Christopher Catesby Harington.

Sin embargo, experimentan con su nombre y la reducción de estos descubrió que unirlo a Catesby “sonaba demasiado a un presentador de un programa de entrevistas de los años 50″, por lo que optó por mantener la modificación y unirlo a su apellido original: Kit Catesby.

Kit Harington es Christopher Catesby Harington (Foto: HBO)

Jamie Foxx

Nombre real: Eric Marlon Bishop

Más de una vez hemos visto en internet videos del actor en noches de micrófono abierto y unipersonales, pues es así como consiguió hacerse conocido. Sin embargo, no podía salir de ese mundo, hasta que se dio cuenta de que su nombre, además de largo, no era muy llamativo.

Primero trató con Jamie y luego le agregó el ya conocido apellido, aunque sin explicar por qué tomó esa decisión. Sin embargo, se especula que la elección se debe al conocido comediante Redd Foxx.

Jamie Foxx es Eric Marlon Bishop (Foto: Universal)

Vin Diésel

Nombre real: Mark Sinclair

Un apellido que le hace honor a Toretto en “Fast and Furious” no podía ser cierto y en el caso del actor con apellido de combustible es así. Antes de ser actor, Vin fue guardia en un club nocturno de Nueva York, por lo que decidió crear un nombre que lo haga ver rudo.

Su madre se apellida Vincent, por lo que decidió reducirlo y agregar Diésel, dándole un nombre extremo y elevando su imagen en el camino.