Sin duda, Emma Stone es una de las actrices más conocidas de Hollywood. Pero ¿sabías que ese no es el verdadero nombre de la ganadora de dos Oscar, dos BAFTA, tres SAG y dos Globos de Oro a mejor actriz? La intérprete de 35 años recordada por películas como “La La Land”, “The Help”, “The Favourite”, “Cruella” y “Poor Things” se vio obligada a cambiarlo . A continuación, te cuento cuál es su verdadero nombre y la razón por la que optó por Emma.

En 2012, Stone ganó un mayor reconocimiento como Gwen Stacy en “The Amazing Spider-Man, donde compartió roles con Andrew Garfield. Ese mismo año, entró a la lista de las actrices más prometedoras de Hollywood. En 2017, fue la actriz mejor pagada del mundo y fue nombrada por la revista Time como una de las cien personas más influyentes del mundo.

¿CUÁL ES EL VERDADERO NOMBRE DE EMMA STONE?

El verdadero nombre de Emma Stone es Emily Jean Stone. En una entrevista con The Hollywood Reporter, en abril de 2024, la actriz reconoció que sigue utilizando su nombre real con gente de su entorno. “Cuando les conozco, la gente con la que trabajo me llama Emily”. Además, confesó que si un fan se dirige a ella como Emily, no lo corregiría. ”No. Sería genial. Me gustaría ser Emily”.

¿Por qué se cambió el nombre? La actriz que participó en la película “Birdman” junto a Michael Keaton tuvo que cambiarse el nombre artístico por una regla del SAG-AFTRA. Para ser miembro del sindicato de actores, no puedes utilizar el mismo nombre que otro miembro ya existente.

“Es sólo porque mi nombre fue tomado [por otra actriz en SAG]. Luego me asusté hace un par de años. Por alguna razón, pensé: ‘Ya no puedo hacerlo. Sólo llámame Emily’”, contó la artista que interpretó a Billie Jean King en la película deportiva biográfica “Battle of the Sexes”.

Por lo tanto, Emily se convirtió en Emma. ¿Por qué eligió ese nombre? Una de las razones es que Emma Lee Bunton es su Spice Girl favorita.

Emma Stone interpretó a Bella Baxter en “Poor Things”, la protagonista que revive gracias a los experimentos de Godwin Baxter (Foto: Searchlight Pictures)

OTROS ACTORES QUE TAMBIÉN CAMBIARON SUS NOMBRES

Emma Stone no es la única actriz de Hollywood que se ha visto obligada a cambiar su nombre por esa regla del SAG-AFTRA. Michael Keaton, el actor recordado por dar vida a Bruce Wayne en la saga “Batman” de Tim Burton en realidad se llama Michael Douglas, pero ese nombre ya le pertenecía al actor que interpreta a Hank Pym en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

Lo mismo sucede con Diane Keaton, quien se llama Diane Hall, y Elizabeth Mitchell que se vio obligada a cambiar su nombre a Elizabeth Banks.