Emma Stone es una talentosa actriz que gracias a sus interpretaciones, a lo largo de dos décadas, ha ganado varios premios, entre ellos un Óscar, un BAFTA, un SAG y dos Globos de Oro; reconocimientos que nos harían pensar que para ella no es complicado ponerse bajo la piel de cualquier personaje. Sin embargo, ¿sabías que considera un papel el más difícil de su carrera? ¿De cuál se trata? Averígualo aquí.

Si estás pensando que se trata de “Poor Things” o “La La Land”, estás muy lejos de atinar, pues no se trata de una producción que haya salido en la pantalla grande o pequeña.

¿CUÁL ES EL PAPEL MÁS DIFÍCIL DE EMMA STONE?

Tomando en cuenta que la histrionisa estadounidense ha incursionado en diversos géneros, ya sea comedia, musicales, de superhéroes y más, a ella literalmente le temblaron las manos cuando formó parte de un proyecto. Emma Stone reveló que Broadway fue muy complicado.

“Broadway fue lo más duro que he hecho nunca. Hacer ‘Cabaret’, es, de verdad, lo más duro. Pensé que sería más fácil, ya sabes, sólo 3 horas al día, no estás en un set, te vas a casa. Pero tienes que vivir como un monje. Siempre se te va la voz o al menos la mía porque es rota. Fue jodidamente difícil”, contó en una entrevista a Variety.

Como se sabe, ella interpretó a Sally Bowles en “Cabaret”, un espectáculo ambientado en el Berlín de 1929, que debutó con gran éxito en 1966 en el Broadhurst Theatre de Broadway, y desde ese año se han realizado numerosas presentaciones en diversas del mundo. La actriz estuvo específicamente en 2014.

En una entrevista con Molly Shannon de “Actors on Actors” de Variety, Emma Stone contó cómo su visión afectó una de sus presentaciones en este musical. “Estaba cantando y me sentí realmente abrumada, parpadeé y mis dos contactos salieron a la vez, algo que nunca me había pasado en toda mi vida”.

Sin duda, una experiencia terrible, que fue considerada como una verdadera pesadilla por la actriz nacida en Scottsdale, Arizona, el 6 de noviembre de 1988.