Desde el estreno de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” el 17 de marzo, las situaciones cuestionables y hasta criminales que sucedían en el detrás de cámara de Nickelodeon han sido el centro de la conversación. Sin embargo, lo que quizás ha causado más impacto fue la confesión de Drake Bell, quien fue víctima de Brian Peck cuando tan solo era un adolescente y su carrera empezaba. Casi 20 años después de su juicio, te cuento qué pasó exactamente con el exentrenador de diálogo y dónde se encuentra actualmente.

La serie de cuatro episodios, que se encuentra disponible en Max, presenta entrevistas con exmiembros del elenco y del equipo, quienes denuncian haber sido víctimas de comportamiento tóxico y abusivo detrás de escena de exitosos programas para niños.

En el tercer capítulo, llamado “El secreto más oscuro”, el protagonista de “Drake & Josh” revela al público que Peck abusó sexualmente de él repetidamente cuando era un niño.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente duermo y me desperté con él... Abrí los ojos y me desperté y él estaba... me estaba agrediendo sexualmente. Y me quedé paralizado, en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar”, dice en el documental.

Drake Bell apareció en el episodio 3 de “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” para contar los abusos que vivió cuando formó parte de Nickelodeon hace más de 20 años (Foto: Investigation Discovery)

¿POR QUÉ ARRESTARON A BRIAN PECK?

De acuerdo con el comunicado de la Policía de Los Ángeles (LAPD, por sus siglas en inglés), Brian Peck fue arrestado el 19 de agosto de 2003 por 11 cargos que incluyen actos lascivos con un menor.

Especificaron que estos hechos ocurrieron “hace aproximadamente dos años en la residencia de Peck”, pero se mantuvo el nombre de la víctima en resguardo, para no causar mayor daño al menor.

Años después, Drake Bell confesó que se trataba de él y que el abuso que sufrió repercutió gravemente en su vida.

¿CUÁNTO TIEMPO ESTUVO EN PRISIÓN BRIAN PECK?

El entrenador de diálogo no refutó el cargo de copulación oral con un menor de 16 años, ni tampoco el cargo de realizar un acto lascivo con un joven de 14 o 15 años.

Debido a ello, en el 2004, el juez determinó que debería pasar tan solo 16 meses en prisión. Tras cumplir su condena, salió libre en el 2005.

¿BRIAN PECK FUE VETADO DE HOLLYWOOD?

Lamentablemente, no. En el 2006, fue contratado por Disney Channel para trabajar en “The Suite Life of Zack & Cody”, protagonizada por otros jóvenes actores: Dylan y Cole Sprouse. De acuerdo a Variety, hizo trabajos de doblaje durante tres episodios pero no tuvo interacción con el elenco o el equipo en el set.

Al parecer, los ejecutivos que lo habían contratado no tenían conocimiento de su pasado criminal y, al darse a conocer la noticia de que volvió a la televisión, fue despedido inmediatamente.

Pero incluso después de eso, la industria de Hollywood siguió abriéndole las puertas a un pedófilo y abusador sexual. Trabajó en títulos como “Bedtime Stories” en el 2008 hasta una miniserie llamada “Animal Showdown” en el 2018.

“Estaba en el set, trabajando, yendo a fiestas y paseando por Hollywood como si nada hubiera pasado. Recuerdo una vez que lo vi en un restaurante. Estaba en una mesa con 10 o 12 actores. Todos eran actores masculinos de entre 14 y 16 años”, dijo Drake Bell en una entrevista con Yordi Rosado.

¿DÓNDE ESTÁ AHORA BRIAN PECK?

Actualmente, Brian Peck vive libremente en Van Nuys, Los Ángeles y está registrado como un delincuente sexual en los registros públicos del estado de California.

Registro de Brian Peck en la lista de convictos sexuales en el estado de California (Foto: Gobierno estatal de California)