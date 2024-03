Las duras confesiones de Drake Bell en la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”) siguen dando de qué hablar, teniendo en cuenta que el famoso actor del show “Drake & Josh” confesó haber sido víctima de abuso sexual por parte de Brian Peck, un extrabajador de Nickelodeon. Sin embargo, muy pocas personas sabían que Bell se volvió a encontrar con el sujeto en público, tiempo después de que Peck cumpliera su condena en prisión y fuera registrado como delincuente sexual. ¿Quieres saber cómo fue este momento? Pues, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que el valiente testimonio de Drake Bell ha abierto nuevamente la discusión sobre la triste realidad detrás de varias estrellas infantiles en Hollywood, quienes por fin tienen la posibilidad de hablar públicamente sobre lo que tuvieron que vivir detrás de las risas en pantalla.

El artista, por ejemplo, acusó a Brian Peck de abusar de él cuando tan solo tenía 15 años.

“Estaba durmiendo en el sofá donde usualmente dormía, y me desperté. Abrí los ojos, me desperté, y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y en completo shock, y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar. No tenía idea de cómo salir de la situación”, puntualizó en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”.

BRIAN PECK Y SU PASO POR PRISIÓN

Cabe resaltar que Brian Peck fue a prisión luego de no refutar un cargo de copulación oral contra un menor de 16 años ni el cargo de realizar un acto lascivo contra un joven de 14 o 15 años (que más tarde se identificaría como Drake Bell).

Entonces, el exempleado de Nickelodeon fue sentenciado a 16 meses en la cárcel y recibió la orden de registrarse como un delincuente sexual.

LA VEZ QUE DRAKE BELL SE REENCONTRÓ CON BRIAN PECK LUEGO DE QUE EL EXTRABAJADOR DE NICKELODEON SALIERA DE PRISIÓN

En una entrevista concedida al canal de YouTube del presentador Yordi Rosado, Drake Bell reveló que se encontró con Brian Peck luego de que este último saliera de prisión.

“Recuerdo una vez que lo vi en un restaurante, estaba sentado con un grupo de actores. Todos chicos entre 14 y 16 años de edad”, señaló con indignación.

Tras esto, el actor señaló que decidió retirarse del lugar: “Entré y vi que había vuelto a lo que siempre estaba haciendo, me di la vuelta y me fui”, manifestó.

“Fue sentenciado a 16 de prisión y creo que solo estuvo dentro realmente 4 meses. Y cuando salió, fue registrado como delincuente sexual por crímenes contra un niño, pero él simplemente dejó la cárcel y obtuvo un trabajo en Disney Channel, en Fox... en todas estas compañías lo contrataron sin problemas”, agregó.

DRAKE BELL HABLA SOBRE LAS CARTAS A FAVOR DE BRIAN PECK

Drake Bell también se refirió a las cartas de apoyo que recibió Brian Peck por parte de varias estrellas y personas importantes en la industria del entretenimiento.

“Las cartas salieron a la luz, una persona se disculpó públicamente, pero todos los demás no pidieron perdón. Algunos buscaron defenderse diciendo que habían sido manipulados en el momento, que él les había dicho algo diferente. Pero es curioso que nadie dijo nada hasta que supieron que las cartas iban a ser reveladas”, señaló.

