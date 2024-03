Bad Bunny es una de las estrellas más famosas del género urbano, por lo que los detalles de su vida personal siempre han llamado la atención de muchos fans alrededor del mundo. Así, tras el final de su relación con Kendall Jenner, varias personas han especulado sobre su vida amorosa y sobre los anteriores romances del “Conejo Malo”. En ese sentido, es posible que quieras conocer más sobre Gabriela Berlingeri, la exnovia del cantante de “Neverita”. Entonces, presta atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que Bad Bunny señaló en más de una oportunidad que Gabriela solo era su mejor amiga. Sin embargo, los seguidores de ambos han seguido diversas pistas que sugieren que sí tuvieron una relación.

Lo cierto es que ellos fueron vistos por primera vez juntos en febrero del 2020, durante un partido de los Dallas Mavericks contra Miami Heat.

Entonces, un mes después, el artista le confirmó a Entertainment Tonight que estaba “enamorado”... lo que muchos interpretaron como la oficialización del romance con Berlingeri.

Eventualmente, a finales del 2022, ellos tomaron caminos separados y no fue hasta el 18 de marzo del 2023 que los volvieron a ver juntos en Los Ángeles.

Esto ocurrió tras el fin del noviazgo de Benito Antonio Martínez Ocasio -verdadero nombre del cantante- con la modelo Kendall Jenner. Por ello, más de uno especula sobre la naturaleza de su relación actual. ¿Le habrán dado una nueva oportunidad a su amor?

Bad Bunny y Gabriela Berlingeri fueron vistos juntos en Los Angeles, según informa Univision. pic.twitter.com/D1BekPT7eN — DIOS BUNNY (@diosbunnyy) March 18, 2024

1. ¿QUIÉN ES GABRIELA BERLINGERI?

Gabriela Berlingeri es una modelo, influencer y diseñadora de joyas puertorriqueña que también ha incursionado como cantante. Además, tal como promociona en sus redes sociales, ella es la dueña de la marca de joyas “DiciembreVeintinueve”.

2. FICHA DE DATOS DE GABRIELA BERLINGERI

Nombre: Gabriela Berlingeri

Gabriela Berlingeri Fecha de nacimiento: 29 de diciembre de 1993

29 de diciembre de 1993 Lugar de nacimiento: Puerto Rico

Puerto Rico Edad: 30 años

30 años Nacionalidad: puertorriqueña

puertorriqueña Instagram: @gabrielaberlingeri

3. ¿CÓMO CONOCIÓ GABRIELA BERLINGERI A BAD BUNNY?

Gabriela conoció a Bad Bunny en el 2017, luego de que este último participara en un concierto de Zion y Lennox. Desde ese momento, empezaron a colaborar profesionalmente.

En una entrevista para Rolling Stone, Benito relató el encuentro: “La conocí en algún restaurante, mientras comía con mis padres y mis hermanos (...) Empezamos a hablar y de ahí nos seguimos viendo”.

4. SU PRIMERA FOTOGRAFÍA JUNTOS EN REDES SOCIALES

La primera fotografía de la pareja juntos fue publicada el 7 de marzo de 2020 por el propio Bad Bunny. Y, pese a que la instantánea fue eliminada de Instagram, algunos fans lograron recuperarla.

4. GABRIELA BERLINGERI EN LA CARRERA DE BAD BUNNY

A lo largo de su relación con Bad Bunny, Gabriela Berlingeri apareció en momentos claves de la carrera del intérprete. Por ejemplo, colaboró con él en la canción “En casita”, grabada durante el confinamiento por el COVID-19.

Por otro lado, aparece en el videoclip “Antes de que el mundo se acabe” de Residente, donde le da un romántico beso a su entonces pareja.

5. GABRIELA BERLINGERI HIZO HISTORIA EN LA REVISTA ROLLING STONE

Gabriela Berlingeri hizo historia en mayo del 2020, al ser la primera latina en fotografiar la portada de la revista Rolling Stone donde aparecía Bad Bunny.

“Quería resaltar todas mis cosas favoritas de él (...) Quiero que la gente se fije en sus labios. Su piel. Sus ojos. Lo encuentro tan hermoso”, explicó la joven.

6. ¿QUÉ DECÍA BAD BUNNY DE SU RELACIÓN CON GABRIELA?

En mayo del 2022, el artista urbano habló con GQ sobre su relación con Gabriela, dejando en claro que no era tal como la mayoría del público se imaginaba.

“La gente no tiene ni idea de mi relación (...) No saben ni si estoy casado. Igual ya lo estamos y nadie se ha enterado (...) Lo pongo como ejemplo. No, no estoy casado”, dijo en su momento.

7. FOTOS DE GABRIELA BERLINGERI

Gabriela Berlingeri en un selfie. Ella luce un llamativo top blanco (Foto: @gabrielaberlingeri / Instagram)

Gabriela Berlingeri se luce con la camiseta de Brasil en una instantánea que compartió a través de sus redes sociales (Foto: @gabrielaberlingeri / Instagram)

Gabriela Berlingeri también es influencer en las redes sociales (Foto: @gabrielaberlingeri / Instagram)