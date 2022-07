Hace unas semanas, Bad Bunny lanzó su último disco “Un verano sin ti”, el cual fue un éxito en plataformas como YouTube y Spotify, así como tendencia en distintas redes sociales.

El disco, que contiene colaboraciones con artistas como Chencho Corleone, Jhay Cortez y Bad Bunny, está compuesto por 23 temas, divididos en 11 del lado A y 12 del lado B.

Dentro de estos temas se encuentra “Ojitos lindos”, el cual contiene una historia detrás que pocas personas conocen y que el “Conejo malo” ha revelado recientemente.

Bad Bunny reveló el origen de uno de los temas más populares de su último disco (Foto: Bad Bunny/Youtube)

LA HISTORIA DE “OJITOS LINDOS” DE BAD BUNNY

El pasado 2 de julio, Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre real del cantautor, realizó un concierto en vivo, donde compartió varios de sus proyectos y anécdotas, además de revelar el origen de “Ojitos lindos”.

De acuerdo con el portorriqueño, fue su pequeña cachorra beagle la inspiración para la canción incluida en el álbum “Un verano sin ti”. “Los ojos más lindos que he visto son los de Sansa, son los más lindos”, señaló.

“La escribí con mucho sentimiento y es la primera canción que escribo sintiendo amor hacia alguien”, comentó el artista urbano.

Del mismo modo, agradeció a Bomba Estéreo, grupo de música electro-tropical colombiano que colaboró en el tema y que le imprimió un estilo diferente al tema del trapero.

“Muchas gracias por decir que sí. Como he dicho antes hubo un verano en mi pasado donde la música de Bomba Estéreo me acompañó y me dio vida, ese verano realmente necesitaba luz y buena vibra para sobrevivir. Por ejemplo, cuando estaba trabajando en el disco Por Siempre , La música de Bomba Estéreo me ayudó a ser feliz”, explicó.