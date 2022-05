Bad Bunny es uno de los artistas urbanos más importantes de la historia, logrando récords en ventas de discos y reproducciones en plataformas musicales, además de contar con una gran cantidad de seguidores en redes sociales.

Como se recuerda, el “Conejo malo” logró varios sold outs en pocos minutos con su última gira “World hottest tour 2022″ programada para agosto de este año.

Del mismo modo, el intérprete de “La noche de anoche” se caracteriza por sus extravagantes outfits con los que asiste a ceremonias y que se roban las cámaras y miradas de los asistentes, siendo el caso más reciente un vestido gabardina con un moño decorado con una tiara dorada.

Bad Bunny ha confesado la razón por la que lleva las uñas pintadas (Foto: Steve Marcus / Reuters)

¿POR QUÉ BAD BUNNY SE PINTA LAS UÑAS?

Dentro del curioso estilo de Bad Bunny se destacan sus uñas, las cuales siempre tiene pintadas y que, aunque ha sido criticado por sus detractores, no posee un mensaje rebelde ni busca generar polémica, tal como le reveló a la revista GQ recientemente.

“Como que uno se pinta las uñas y ya. También fue Gabriela (su actual novia) como jugando, no jugando, pero como ‘déjame pintarte las uñas’. Ese día me sentía muy feliz y me pintó las uñas de amarillo”, comentó.

En ese sentido, “San Benito” le restó importancia a las concepciones de género. “La gente puede decir ‘ah te pintaste las uñas y es un escándalo’ y ¿por qué? Como que solo las mujeres pueden hacerlo”, precisó.

De acuerdo con el portorriqueño, no esperaba algo tan simple causara tanto revuelo. “Cuando empecé a pintarme las uñas, yo no estaba pensando en que el mundo iba a enloquecer. A que los hombres latinos específicamente iban a decir ‘¡eh muchacho!’ y tampoco estaba pensando en que después de eso más hombres lo iban a hacer”, confesó.