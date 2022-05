Bad Bunny tiene millones de dólares en su cuenta bancaria, ha ganado cuatro “Premios Grammy Latinos” y ahora incursiona en Hollywood, pero tanto éxito no han evitado que tenga los pies sobre la tierra. En varias ocasiones, el puertorriqueño ha demostrado su humildad y la última historia que contó solo lo confirma.

A inicios de mayo, justo luego de su aparición en el MET Gala 2022, lanzó su esperado disco “Un verano sin” el cual incluye colaboraciones con Jhay Cortez, Bomba Estéreo, The Marías, Rauw Alejandro, Checho Corleone y Buscabulla.

El cantante de 28 años está empezando a usar más su cuenta de TikTok, y entre varios videos que ha subido, en donde que comparte parte de su vida privada, contó cómo sigue conectado a sus raíces.

LA HISTORIA QUE CONTÓ

Benito Martínez, nombre real de Bad Bunny, compartió en un “story time” de dos partes su reciente visita a un supermercado en la localidad de Vega Alta. Según narró, allí solía comprar unos zapatos especiales para trabajar y no terminar con los pies adoloridos.

“Fui al mall de Vega Alta a comprar unos tenis porque yo usaba unos tenis específicos para trabajar, era unos tenis que tenían por ahí una suela especial para que no me dolieran mucho los zapatos cuando yo estuviera por el parking recogiendo carritos hasta las tantas de la noche”, contó en su video de TikTok.

La historia tuvo un final poco convencional, ya que finalizó afirmando que compró las zapatillas sin ninguna complicación y allí concluyó.

“Me medí las que eran mis size ya yo sabía mi size, fui al counter pagué me dieron el recibo y nada las usé para trabajar y ese es el story time”, terminó de narrar.

Sus seguidores expresaron en la sección de comentarios que no entendieron mucho el propósito de la historia, pero que igual disfrutaban el intento del intérprete de “Dakiti” de crear contenido para ellos.

OTROS VIDEOS QUE COMPARTIÓ

Esa misma noche también se grabó cuando recibió una pizza de una marca que prefirió dejar en el anonimato y su público pudo ver su reacción al degustarla.

“Voy a estar probando una pizzita, pero no les puedo decir de dónde es porque esa gente no me ha pagado promoción ni un carajo. Yo nada más voy a probarlo para ver si sabe buena y ya, esto es lo que se sube a TikTok”.

Procedió a darle un mordisco, pero cuando pensamos que iba a dar su opinión, solo hizo gestos con la mano y siguió comiendo.

Casi al final dijo que le pareció que estaba “cabrona”.

SU PASIÓN POR EL CALZADO

Bad Bunny ha confesado ser un amante de la indumentaria deportiva e incluso ha realizado colaboraciones con reconocidas marcas. A inicios del años, anunció que lanzaría unos tenis junto a Adidas, que tenían un diseño muy original, con look retro y podían ser usados por cualquier género.

“Siempre me han gustado las zapatillas desde que era un niño”, dijo Benito en un comunicado de la marca. “Eran el detalle esencial del estilo que quería y el look que quería tener dependiendo de lo que iba a hacer ese día. Salía con mis amigos y nos preguntábamos ¿qué tenis te vas a poner hoy? Al mismo tiempo, hablábamos de esas zapatillas que soñábamos tener algún día”.