Si de referentes de la música urbana de los últimos tiempos hablamos, sin lugar a duda tenemos que mencionar a Bad Bunny, el puertorriqueño que con su singular estilo se ha hecho un nombre en la industria musical. Gracias sus temas, manera peculiar de entonar sus canciones con una voz grave y rasposa, así como su estilo al vestir, lo han llevado a ser considerado todo un ícono del género reguetón, trap latino, hip hop, rap y dancehall.

Debido a la agitada vida de este artista, nacido el 10 de marzo de 1994, quien siempre está pendiente de sus próximos proyectos, ya que es compositor de sus temas, así como sus giras alrededor del mundo, muchos se preguntan en qué momento descansa, tomando en cuenta que él ha reconocido que siempre para pensando en el futuro respecto a su carrera.

Para despejar la duda de sus fanáticos, el rapero se atrevió a contar lo que realiza para dejar de lado todo ese estrés que acumula producto del trabajo y otras actividades. A continuación, te lo contamos.

Bad Bunny en la 19° Entrega Anual de los Premios Grammy Latinos en Las Vegas, Nevada, el 15 de noviembre de 2018 (Foto: Bridget Bennett / AFP)

UNA FÓRMULA MÁGICA

Aunque para muchos estar en los zapatos de Bad Bunny sería muy complicado porque tiene que manejar de forma adecuada toda la fama de sus logros como un Premio Grammy, dos Grammy Latinos, dos Latin American Music Awards y un MTV Video Music Awards, entre otros, el artista dio a conocer que tiene una fórmula que lo ayuda a estar relajado.

Durante una entrevista en el programa de Youtube de la celebridad de Internet, Iba Llano, este le preguntó ¿qué hacía si se sentía agobiado? A lo que el cantante dijo que en ocasiones es normal sentirse estresado porque no todo en la vida es perfecta. “Amo lo que hago y a veces hacerlo causa estrés porque siempre quieres dar lo mejor y esto te lleva al límite”.

De inmediato el streaming y youtuber le volvió a consultar qué hacía para relajarse en esos momentos de tanta tensión. Bad Bunny indicó que trata de no pensar en lo que le causa tanto estrés, aunque reconoce que es difícil, pues su mente piensa mucho más en el futuro que en el presente e incluso en el pasado.

“Si me voy de vacaciones paro pensando en el futuro: mi gira, mis proyectos, lo que debo crear y todo me detiene. Cuando ocurre eso, trato de escuchar música para hacer que me tranquilice”, indicó.

Bad Bunny llegando a los MTV Video Music Awards 2019 en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey, el 26 de agosto de 2019 (Foto: Johannes Eisele / AFP)

UNA ETAPA DIFÍCIL A SUS 20 AÑOS

En otro momento de la entrevista, Bad Bunny confesó que cuando cumplió 20 años vivió una crisis, de la cual aprendió y está preparado para afrontar lo que se venga cuando cumpla tres décadas. “Cuando llegue a los 30 yo voy a traerle juventud a ese número”.

Finalmente, reconoció que la juventud no está en los números, sino en dentro de una mismo. “Yo creo que la gente envejece de acuerdo con lo que vive. Yo siempre haré música, a mí me encanta la música. Hhago música desde los 14 años cuando nadie sabía de mi existencia y haré música por siempre, que la publique es otra cosa, no creo que esté tirando reggaetón a los 65 años”.