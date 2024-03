Por más de 50 años, Rafael Inclán ha sido uno de los actores más importantes de la televisión mexicana, participando en importantes películas, telenovelas y obras de teatro. Sin embargo, pese a su avanzada edad, el histrión ha dejado en claro que no va a retirarse, pues enfrenta problemas económicos.

El actor, cuyo último papel fue como Darío Sanabria en “El Maleficio”, la más reciente telenovela de TelevisaUnivision para Las Estrellas, explicó que pese a algunos problemas de salud, no se ve lejos de los reflectores.

No obstante, una de las declaraciones que más sorprendió a sus seguidores fue cuando la celeb de México confesó que sus deudos no recibirían su herencia, algo que despertó el interés entre los usuarios por conocer quiénes son los hijos de Rafael Inclán.

Rafael Inclán interpreta a Darío en "El Maleficio" (Foto: TelevisaUnivision)

RAFAEL INCLÁN NO LES DEJARÁ HERENCIA A SUS HIJOS

Durante una conversación con el matinal “Hoy” de Televisa, el primer actor se refirió a su situación actual y sobre la herencia que le dejará a sus hijos cuando llegue el momento de partir.

“El testamento sí (está listo), pero qué heredar... Creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar”, advirtió.

El histrión es consciente que la confesión de su actual estado económico puede traer críticas, por lo que no dudó en defenderse de los posibles señalamientos.

“Nunca he sido guardador, nunca he sido una gente que sepa manejar su dinero, siempre he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar”, expuso.

Del mismo modo, el actor aseguró no arrepentirse de no haber administrado su dinero y negó que el dinero se haya ido en mujeres o algún tipo de vicio.

“En mujeres es mucho decir. El dinero se va en la vida, en todo. No me arrepiento. Los que deben de sufrir son a los que voy a heredar. Yo no me arrepiento de nada, ¿para qué?”, sentenció.

¿QUIÉNES SON LOS HIJOS DE RAFAEL INCLÁN?

Lili Inclán

Lili es la primera hija del actor junto con su exesposa, la también actriz María Elena Velasco.

Actualmente tiene 60 años y se dedica a la actuación y a la producción de obras de televisión, cine y teatro. Además, ha participado en telenovelas como “Mi marido tiene familia”, “Corazón Indomable” y “Atrévete a soñar”.

Patricio Inclán

Patricio es el segundo hijo de Rafael Inclán con su segunda esposa, la actriz Ana Bertha Lepe.

Además de actor, Patricio también es cantante, tiene actualmente 50 años y ha participado en telenovelas, películas y obras de teatro como “Amigas y Rivales”, “La Pícara Soñadora” y “Rosa Salvajes”.