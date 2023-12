Bad Bunny y Kendall Jenner terminaron su relación sentimental, después de menos de un año de salidas, besos y eventos de lujo en Estados Unidos. Esa fue la revelación que hizo la revista People, a partir de una fuente cercana a la pareja. Las celebridades habían mantenido en reserva su romance, pero con la exposición mínima y precisa para seguir acaparando los focos de atención de los paparazzis y la prensa internacional.

Los primeros rumores sobre la pareja afloraron cuando se les vio juntos en febrero de 2023, junto a Hailey y Justin Bieber, como parte de lo que parecía una cita doble. La mencionada publicación, al poco tiempo, consiguió una fuente que develó que las estrellas habían sido presentadas por amigos en común, después de la mudanza del trapero a Los Ángeles.

De esta manera, en el ámbito privado, Benito Martínez Ocasio y Kendall empezaron a conocerse, divirtiéndose en los primeros instantes de una ilusión, con miras a convertirse en una relación seria.

Luego, fueron captados en diversos momentos públicos, como montando a caballo, en Coachella, la Semana de la Moda de Milán y como parte de una campaña comercial de Gucci, donde lucieron la privacidad que aseguraban proteger ante los medios de comunicación.

En diciembre, Kendall Jenner modeló con un vestido rojo en la tercera Gala Anual del Museo de la Academia (Foto: AFP)

¿POR QUÉ BAD BUNNY Y KENDALL JENNER SE SEPARARON?

No se ha dado una razón en específica sobre la ruptura entre Bad Bunny y Kendall Jenner. La pareja se separó a menos de un año del inicio de su vínculo y no se ha conocido cuál es el motivo detrás de su decisión de tomar caminos distintos.

De acuerdo a People, a partir de una fuente cercana a las figuras mediáticas, el rapero y la celebridad, de 29 y 28 años, respectivamente, decidieron ya no seguir juntos. Así, la última vez que se los vio fue en una fiesta tras la participación de Martínez en “Saturday Night Live”.

Mientras que a Kendall se la ha visto sola en Aspen y Las Vegas, lo que aumentó los rumores que, luego, fueron confirmados: las personalidades habrían roto y su intento de romance no duró ni un año.

¿LAS CELEBRIDADES SE MANIFESTARON?

No, Bad Bunny y Kendall Jenner no se pronunciaron sobre la revelación de su ruptura. Los representantes de ambas personalidades, además, no respondieron a las consultas de People sobre la información de su separación.