A pesar de no haber oficializado su amorío, las personalidades del espectáculo se han mostrado juntas en más de una oportunidad, por lo cual mucha gente asegura que ya mantienen una relación desde hace algunos meses. De esta manera, con el fin de incrementar más los rumores de vinculación con Bar Bunny, Kendall Jenner se animó a hablar de cómo es para ella mantenerse muy enamorada.

En la reciente entrevista que le brindó la hija de Kris Jenner a Harper’s Bazaar, se pudo conocer la forma en la que ella veía el hecho de estar con una persona. Las declaraciones de Kendall llegaron para sorprender a sus fanáticos, los cuales no tardaron mucho en quedar fascinados, entendiendo que se refería a su aparente relación con el cantante Bad Bunny.

Se aferra al amor

“Amo mucho y amo sin disculparme. No me gustan las despedidas y lucharé para no tener que despedirme”, empezó diciendo para dejar claro que sus sentimientos han sido sinceros en todas las relaciones amorosas que tuvo y tendrá. Asimismo, demostró que en muchas oportunidades ha luchado por tener un vínculo mayor con sus compromisos, por el miedo de despedirse de la gente.

Finalmente, aseguró haber sentido que muchos de sus novios veían esta personalidad como intensa o complicada. “No renuncio a nada. Algunas personas no están dispuestas a encontrarse conmigo en ese nivel. Pero está bien. Prefiero hacer eso que cerrarme a algo y no darle la oportunidad adecuada”, termino diciendo ella en el dialogo.

