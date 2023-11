El más reciente álbum de Bad Bunny, “Nadie sabe lo que va a pasar mañana”, ha significado el regreso del cantante a sus raíces, a la música trap, aquella que hace unos años lo lanzó al estrellato. El disco, que está siendo un éxito en América Latina, Europa y Estados Unidos, ha sido una mezcla de todo, incluyendo indirectas para muchas personas conocidas del medio.

Una de las tantas personalidades que han sido aludidas en el trabajo del puertorriqueño es el también cantante Almighty, evidenciando que no existe una buena relación entre los dos. No se conoce a qué se debe esa enemistad, pero al menos podemos recordar lo que se han dicho en los temas musicales, empezando por el “Conejo Malo”, pues se presume que él empezó con esta “tiradera”.

Eso sí, el cubano no se ha quedado de brazos cruzados, ya que decidió responder todas las indirectas a través de una canción de 11 minutos, en la que incluye una serie de comentarios un poco fuertes en contra de Bad Bunny y algunas personas que serían allegadas a él y que también están dentro del ambiente artístico.

LAS INDIRECTAS DE BAD BUNNY A ALMIGHTY

No es solo una indirecta, sino varias y en distintas canciones. La más notoria, probablemente, sea la que se dijo en el tema “Teléfono nuevo”, en la que se menciona a Psyco Bunny, la marca de ropa que viste Almighty, asegurando que nadie se pone esas prendas, lo cual es una señal de menospreciar a quienes sí lo hacen. En el mismo tema se habla de un artista que también hace podcast.

“2024. ¿Quién carajo usa Psyco Bunny?... Ya no son raperos, ahora son podcasteros”, dice Bad Bunny.

Si damos un enorme brinco a la canción “Baticano” podremos encontrar más frases que serían destinadas a su colega, específicamente cuando hace referencia a Dios, pues el cubano es bastante creyente y manifiesta su religión sin tapujo alguno ante sus fanáticos, ya sea de forma presencia o por las redes sociales.

“Ey, pa’ creer en Dios no hay que ser ministro. Ningún hombre en la Tierra tiene el derecho de juzgar en el nombre de Cristo”, recita el cantante urbano.

LA RESPUESTA DE ALMIGHTY

Todo lo que Bad Bunny habría dicho de él en su álbum se lo ha tomado muy en serio. El cantante cubano armó toda una producción para lanzar el tema “Psyco Bunny”, el cual, desde el nombre, ya es una respuesta al puertorriqueño, quien antes ya había criticado esa marca de ropa.

La canción, en total, dura 11 minutos y está llena de indirectas para el “Conejo Malo”. Por ejemplo, se puede oír las siguientes frases: “tu música es buena pero esta es la decadencia” y “tienes más número, pero no más talento”. Eso no es todo, ya que hay otras también muy fuertes, como cuando menciona directamente el nombre de Bad Bunny.

“Me importa un bicho que tú seas Bad Bunny, cabrón.Yo soy Almighty, cab%$$, “Todopoderoso” significa mi nombre ¿Tú me entiende’? Yo sí me puedo crecer Yo tengo a Dios”, canta el cubano.

Así mismo, responde al hecho de que se burló de su faceta como creador de podcasts. “Y ahora la rompo hasta de podcastero (Jaja). Te molesta que me ponga las Psycho Bunny. El Conejo muerto me parece funny. Te vo’a masticar como un gummy. Yo sí me merezco diez Grammy”, añade.