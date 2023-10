¿Cuántos millones tiene Bad Bunny? El famoso cantante de reggaeton no solamente hace noticia por sus canciones, sino también por ser considerada una de las personas más acaudaladas del momento. Y es que el intérprete de “Me porto bonito” y “Efecto” no solo tiene ingresos por el negocio de la música. A continuación, conoce los detalles.

Bad Bunny es uno de los cantantes de reggaeton más exitosos e influyentes del momento debido a que sus canciones son las preferidas de varias personas en todo el mundo y sus fans cada vez van en aumento.

Benito Antonio Martínez Ocasio es el nombre real del cantante nacido en Puerto Rico y que actualmente es uno de los más poderosos a nivel económico, sobresaliendo por encima de otros artistas de la música. Toda la fortuna que ha acumulado se debe gracias a su talento tanto en la música como en otros rubros.

¿EN DÓNDE HA DESTACADO BAD BUNNY?

Música

Bad Bunny se ha consagrado como uno de los artistas de la música con gran fama mundial durante los últimos años. Según el portal Investopedia el intérprete de “Un x100to” tuvo importantes ganancias durante el 2022 recaudando casi 117 millones de dólares en entradas. Eso no quedó allí, pues agrega que en el The World’s Hottest Tour también consiguió la suma de 314 millones de dólares en boletos vendidos.

WWE

El cantante también demostró que le encanta la lucha libre y fue así que incursionó en ese ámbito en la WWE. Según el citado medio, el artista obtiene aproximadamente 100 mil dólares cada vez que aparece en el ring.

Otros negocios

Benito Martínez también ha invertido dinero en diferentes rubros. Por ejemplo, tiene un restaurante, además de un equipo de baloncesto e invierte en bienes raíces, según anotó Investopedia.

¿CUÁNTO ES LA FORTUNA DE BAD BUNNY?

Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente muchos creerían que el artista nacido en Puerto Rico es una persona con mucho dinero. Y pues, no se equivocaron.

El portal Celebrity Networth resaltó que el denominado ‘Conejo malo’ obtuvo 230 millones de dólares durante su gira del 2022. Además, informó que el valor neto de la fortuna de Bad Bunny sería unos 40 millones de dolares.

DATOS PERSONALES DE BAD BUNNY

Nombre completo: Benito Antonio Martínez Ocasio

Benito Antonio Martínez Ocasio Lugar de nacimiento: Almirante Sur

Almirante Sur Nacionalidad: Puerto Rico

Puerto Rico Cumpleaños: 10 de marzo

10 de marzo Año de nacimiento: 1994

1994 Edad: 28 años

28 años TikTok: @badbunny

