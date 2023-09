Bad Bunny está de regreso con un nuevo tema musical que, según sus fans, se convertirá en el hit del nuevo año. Las redes sociales se han convertido en un mecanismo importante para brindar información de gran interés para un determinado público. En ese sentido, la plataforma de Whatsapp fue usada por el nacido en Puerto Rico para anunciar su nuevo éxito musical.

La nueva canción de Bad Bunny lleva por título “Un preview” y es una de las más escuchadas en las plataformas de música. Precisamente, el nuevo hit del intérprete de “Ojitos lindos” y “Me porto bonito” ya tiene millones de vistas en YouTube.

Cabe indicar que el cantante del género urbano ha continuado con sus presentaciones, además de sus colaboraciones con artistas como Gorillaz y con el Grupo Frontera, tal como lo comentó El Universal.

Bad Bunny es un cantante con gran fama internacional (Foto: Kendall Jenner / Instagram)

CANCIÓN “UN PREVIEW”

La nueva canción de Bad Bunny que lleva por título “Un preview” es su segundo sencillo tras lanzar anteriormente “Where she goes”. El video del tema musical estuvo bajo la dirección de Stillz.

De acuerdo a El Diario, el artista comentó -en conversación con Fair- que para componer ese tema se inspiró en la música de los años 70.

“En todos los géneros, tanto en español como en inglés, pero no estoy seguro de si esto va a moldear mi música en general o solo una canción”, sostuvo.

¿QUÉ RITMO TIENE “UN PREVIEW”?

El artista urbano lanzó esta nueva canción que se caracteriza por tener un ritmo reggaetón con un estilo pegajoso que atrapa a más de uno. Sus fans están muy emocionados con ello y esperan más canciones de Bad Bunny.

Bad Bunny sorprendió a sus fans con su nueva canción (Foto: Bad Bunny/YouTube)

SIGNIFICADO DE “UN PREVIEW”

De acuerdo al portal Los 40, el nuevo tema musical es una dedicatoria clara al perreo, a la vez, invitando al público a que se ponga en la pista de baile a bailar como mejor les parezca.

LETRA DE “UN PREVIEW”

Baby yo sé que cuando te pruebe yo me voa’ enamorar,

Que de esa carita no me voy a olvidar

La noche está empezando, que pase lo que tenga que pasar

Si tú me lo pides, te lo voy a dar

Baby yo no tengo medio de probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami, yo te sigo el juego

Bien loquito en la disco,

Me pego bailando y te beso el cuello

Contigo me voy a fuego,

Baby yo no tengo medio de probarte y de enamórame de nuevo

No me digas na’, yo no sigo consejo’

Bien loquito en la disco

Me pego bailando y te beso el cuello

Deja que se muerdan ellos

Diablos mami, qué bellaquera

Me tuviste mirando la noche entera, tú eres mi vaquera

Te prometo voa’ tratar de venirme afuera

Pero pa’ dentro es que va

Mami tú me tiene con la nota eleva

Llegaste soltera y te fuiste enjeva’

Se vino tres veces por no se va

Ahora mi bicho es tuyo, a más nadie voy a dárselo

Los culitos por ahí, eso se canceló

Vamos pa’ RD, la hookah y el Barceló

Un piquete cabrón

Nadie va tumbárselo

Los deja en visto

Chico parce no

Déjalo que hablen

No hay que preocuparse no

La baby es seca, pero pa mojarse no

Y si tú quieres nos hacemos jevo’

Se que tú eres peligro, pero yo me atrevo

Y si tú quieres pa’ casa te llevo

Aunque sea por un ratito, después sigo soltero

Baby yo no tengo miedo, de probarte y de enamórame de nuevo

Que se joda mami, yo te sigo el juego

Bien loquito en la disco

Me pego bailando y te beso el cuello

Contigo me voy a fuego.

Coreografía del video "Un preview" (Foto: Bad Bunny/YouTube)

VIDEO DE “UN PREVIEW”

¿BAD BUNNY LANZARÁ UN NUEVO ÁLBUM EN EL 2024?

Por el momento no hay una confirmación exacta de que el denominado “Conejo malo” lance una nueva placa musical para el 2024, pero algunos conocedores en la materia no dudan en que esto se produzca con la llegada del nuevo año. Solamente queda esperar un poco más para descubrirlo.

