Muchas veces el mundo de la televisión nos muestra a través de sus pantallas momentos mágicos para el deleite de la audiencia, más si se trata de un público infantil o adolescente; sin embargo, al apagarse las luces, para algunos los estudios de grabación se transforman en un verdadero infierno, algo que experimentó en carne propia Drake Bell cuando formó parte de “The Amanda Show” (1999-2002), ya que convivió con su verdugo Brian Peck, entrenador de diálogo de la exitosa serie de Nickelodeon, a quien acusa, más de 20 años después, de haber abusado sexualmente de él.

En los siguientes párrafos, te contamos la pesadilla que sufrió el histrión a manos de aquella persona que solamente debía encargarse de orientarlo para que el show salga adelante. Cabe mencionar que por aquel entonces, la estrella infantil era un adolescente.

Drake Bell en el evento Power of Young Hollywood de Variety el 8 de agosto de 2017 en Hollywood, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

DRAKE BELL ACUSA A BRIAN PECK DE HABER SIDO SU VERDUGO

Por primera vez, Drake Bell decidió romper su silencio y hablar del abuso sexual que asegura haber sufrido a manos de Brian Peck, entrenador de diálogo de “The Amanda Show”, en la que era productor Dan Schneider, quien también fue acusado de abuso y acoso.

El protagonista de “Drake & Josh”, que en aquella época tenía 15 años, se animó a compartir su historia en la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”), de Investigation Discovery, que se emitirá el 17 y 18 de marzo de este 2024.

“El clip revela que la ex estrella de Nickelodeon Drake Bell compartirá públicamente, por primera vez, la historia del abuso que sufrió a manos de Brian Peck, su ex entrenador de diálogo que fue condenado en 2004 por sus crímenes contra Drake y se le ordenó registrarse como delincuente sexual”, precisó en un comunicado Investigation Discovery.

BRIAN PECK FUE ARRESTADO POR ABUSO SEXUAL

Es preciso indicar que a raíz de las graves denuncias, Peck fue arrestado, en agosto de 2003, por 11 cargos relacionados a abuso sexual. Es más, en mayo de 2004, no refutó varias acusaciones en su contra como realizar un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años y de copulación oral con un adolescente de 16 años.

Su sentencia fue 16 meses de prisión, además de ingresar al registro de delincuentes sexuales en octubre de 2004.

¿DRAKE BELL LO DENUNCIÓ HACE 20 AÑOS DESDE EL ANONIMATO?

Aunque con el paso de los años jamás se supo quién o quiénes fueron las víctimas de Brian Peck, según algunos medios de comunicación, Drake Bell narrará en el documental que fue gracias a su testimonio anónimo, de hace más de dos décadas, que se logró sentenciarlo e incluirlo en el registro de delincuentes sexuales, publica Variety.

Sea él o no quien decidió perder el miedo y hablar de los abusos sexuales, lo cierto es que con la denuncia se pudo mostrar al mundo cómo “profesionales” se aprovechaban de sus cargos para sobrepasarse con actores infantiles y adolescentes, a quienes ejercían presión.

El actor Drake Bell asiste al estreno mundial de "Spider-man: Homecoming" en el Teatro Chino TCL el 28 de junio de 2017 en Hollywood, California (Foto: Valerie Macon / AFP)

MÁS ACUSACIONES CONTRA BRIAN PECK

El 19 de febrero de 2024, el nombre de Brian Peck volvió a estar en boca del mundo tras la difusión de un episodio del podcast “Pod Meets World”, en el que Rider Strong y Will Friedle, miembros del elenco de “Boys Meets World” (1993-2000), recordaron cómo fue trabajar con él cuando fue invitado en dos episodios de la temporada 5. Narraron que rápidamente se convirtió en su amigo y siempre se mostraba sencillo. Se ganó la confianza de ambos, al punto de abusar de ellos con engaños.

Pero eso no quedó ahí, pues la vez que Peck fue acusado de abuso sexual en 2003, recurrió a ellos para pedirles que lo defendieran, por lo que usó un juego psicológico y les dijo que “no era su culpa”, metiéndoles en su cabeza que los dos muchachos eran los únicos responsables de lo que había pasado; es decir, culpó a sus víctimas de todo. Algo que los convenció: “Mi instinto inicialmente fue: ‘Amigo mío, esto no puede ser’. Tiene que ser culpa de la otra persona. La historia tiene mucho sentido por la forma en que la cuenta”, señaló en el podcast Friedle. Luego fueron al tribunal a apoyarlo, publica otra nota de Variety.

“Estábamos sentados en esa sala del tribunal en el lado equivocado de todo. La madre de la víctima se volvió y dijo: ‘Mira a todas las personas famosas que trajiste contigo. Y eso no cambia lo que le hiciste a mi hijo’. Me quedé allí sentado con ganas de morir. Era como: ‘¿Qué diablos estoy haciendo aquí?’. Fue horrible en todos los sentidos”, añadió.

Tanto influyó Brian en los pensamientos de ambos que Strong a veces considera que no es tan malo como lo mencionan, a pesar de que sabe de los casos: “Aún siento que no deberíamos arruinar más la vida de este hombre. Todavía siento eso. Creo que hay muchas capas en eso. Simplemente me hace sentir muy incómodo. El hecho de que esta persona, este delincuente sexual infantil convicto, haya trabajado en ‘Boy Meets World’, ni siquiera es uno de los 100 datos más importantes sobre ‘Boy Meets World’ en el universo (…)”.

Brian Peck habría abusado de Drack Bell cuando era menor de edad (Foto: Investigation Discovery)