Si hablamos de villanas intrigantes y despiadadas, sin lugar a duda en este perfil encaja perfectamente la princesa Azula, la antagonista en “Avatar: The Last Airbender”, papel que recae en la joven actriz Elizabeth Yu, quien tenía 19 años cuando inició el rodaje de la serie que se estrenó en Netflix el 22 de febrero. Debido al rol que cumple en esta producción de animada de Nickelodeon, te contamos quién es y más datos sobre ella.

Cabe señalar que en la trama, ella es la princesa de la Nación del Fuego, un prodigio del control del Fuego y perfeccionista implacable que no se detendrá ante nada para asegurar su posición como heredera al trono.

Afiche de la princesa Azula en Avatar: The Last Airbender (Foto: Netflix)

1. DATOS PERSONALES DE ELIZABETH TU

Nombre completo: Elizabeth Yu

Elizabeth Yu Le gusta que la llamen: Lizzy Yu

Lizzy Yu Lugar de nacimiento: Mystical Island, Nueva Jersey, EE.UU.

Mystical Island, Nueva Jersey, EE.UU. Nacionalidad: Estadounidense

Estadounidense Cumpleaños: 6 de octubre

6 de octubre Año de nacimiento: 2002

2002 Edad: 21 años

21 años Instagram: @lizz.yu

2. ¿QUIÉN ES ELIZANETH YU?

Elizabeth Yu es una joven promesa de la actuación que da vida a la princesa Azula en “Avatar: The Last Airbender”, un papel que ha sacado a relucir sus grandes dotes interpretativos.

La actriz estadounidense Elizabeth Yu llega al estreno de "May Dec" en el Academy Museum of Motion Pictures de Los Ángeles, California, el 16 de noviembre de 2023 (Foto: Valerie Macon / AFP)

3. DESDE NIÑA SIEMPRE QUISO SERA ACTRIZ

Desde que era una niña, a Lizzy le llamó el mundo de la actuación, por lo que siempre soñó en estar frente a cámaras y estudios de grabación.

4. TUVO QUE DECIDIR SI IBA A LA UNIVERSIDAD O CONVERTIRSE EN ACTRIZ

Estando en la secundaria comenzó a hacer audiciones desde los 16 años, pero cuando estuvo a punto de acabar tuvo que pensar qué es lo que quería para su vida: ir a la universidad o dedicarse a tiempo completo a la actuación. Su pasión pudo más.

Elizabeth Yu en el estreno de "Avatar: The Last Airbender" de Netflix en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, el 15 de febrero de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

5. SU GRAN OPORTUNIDAD SE LE PRESENTA CASI DE INMEDIATO

En diciembre de 2021, a poco de graduarse de la secundaria consiguió el papel de la princesa Azula en “Avatar: The Last Airbender”. “‘Oh, gracias a Dios’, dije. Estoy haciendo lo que debería estar haciendo”, contó a Refinery29. Asimismo, relató cómo fue el proceso de audición, pues al inicio le pasaron un rol totalmente distinto al que pensaba, pero cuando supo de cuál se trataba, no podía creerlo. “Fue una locura. Lloré por teléfono con mi mamá”.

6. SUS PRIMEROS PAPELES

El primer crédito de Elizabeth Yu fue en la película “Somewhere in Queens” y luego en “Year One”, ambos filmes de 2022. Al año siguiente, formó parte de la comedia oscura y drama psicológico “May December”. Actualmente, es parte de “Avatar: The Last Airbender”.

"Honestamente, esta es una de mis fotos favoritas de mí misma", escribió en julio de 2021 (Foto: Elizabeth Yu / Instagram)

7. ¿QUÉ MÚSICA LE GUSTA ESCUCHAR?

En entrevista con The Cut, la actriz dio a conocer que le gusta escuchar muchas bandas sonoras de películas: “De Jon Brion son realmente buenas, hizo ‘Lady Bird’. Me gustan muchas de las bandas sonoras de A24. Me gusta la música romántica y triste. No sé por qué. Lo jugaré mientras limpio o cocino”.

8. ¿ELIZABETH YU TIENE PAREJA?

Sí. Elizabeth Yu tiene pareja, el hombre que conquistó su corazón es Gaten Matarazzo, estrella de “Stranger Things”. Los dos tienen una relación desde que tenían 15 años. Actualmente, viven juntos en la ciudad de Nueva York con sus tres gatos.

Elizabeth Yu asiste al estreno de "Avatar: The Last Airbender" de Netflix en el Teatro Egipcio de Hollywood, California, el 15 de febrero de 2024 (Foto: Frederic J. Brown / AFP)