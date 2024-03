La triste partida de Akira Toriyama ha enlutado al mundo del anime y a la industria del entretenimiento global. Lamentablemente, el genio creador detrás de emblemáticas obras como “Dragon Ball” falleció a los 68 años de edad, dejando un gran vacío entre todos los que disfrutamos de su trabajo. Sin embargo, estoy segura de que su legado perdurará en el tiempo, más aún si tenemos en cuenta el compromiso de su equipo con los proyectos en los que estuvo involucrado. Así, si llegaste a esta nota, quizá te gustaría saber qué fue exactamente lo que dijo el artista en su última entrevista. Por ello, te recomiendo prestarle atención a las siguientes líneas.

Vale precisar que Akira Toriyama fue considerado como el autor más importante en la historia del manga, dado que influyó en el trabajo de casi todos los mangakas que triunfan en la actualidad.

Él murió el 1 de marzo de 2024, a causa de un hematoma subdural agudo. De esta manera, su familia celebró un funeral privado y una semana más tarde, el 8 de marzo, el deceso fue anunciado por la productora Bird Studio.

LA ÚLTIMA ENTREVISTA DE AKIRA TORIYAMA

De acuerdo con el portal Kari Sama, el Tokyo Anime Award Festival anunció que Akira Toriyama fue el ganador del premio a la trayectoria (Lifetime Achievement Award) en la edición del 2024.

Entonces, como se suponía que el artista recibiría el galardón entre el 8 y 11 de marzo, finalmente la organización del evento decidió publicar la entrevista que le hizo al artista, como forma de homenaje.

Así, es probable que el último registro de un mensaje público del creador de “Dragon Ball” sea su mensaje de agradecimiento al trofeo.

¿QUÉ DIJO AKIRA TORIYAMA EN SU ÚLTIMA DECLARACIÓN PÚBLICA?

Akira Toriyama inició su declaración confesando que no era tan fan del anime, tal como muchos podríamos habernos imaginado.

“Para ser sincero, nunca he tenido un gran interés por el anime, ni siquiera en el pasado. Incluso cuando mis obras han sido adaptadas al formato anime, me acaba dando vergüenza admitir que no las he visto demasiado, así que pido perdón a los equipos”, manifestó.

“Hace unos diez años, de hecho, me pidieron que revisara el guion de una película de anime de ‘Dragon Ball’ y, por aquel entonces, acabé dibujando los fondos de los personajes y haciendo algunos diseños sencillos. Fue increíble descubrir que este tipo de trabajo era gratificante y divertido. Me di cuenta de que podía confiar en los miembros del equipo para que se encargaran de las partes difíciles”, agregó.

Asimismo, se tomó el tiempo de rendirle un pequeño tributo a Toyoo Ashida, fallecido animador con el que trabajó en un antiguo proyecto.

“Uno de mis recuerdos más destacados en el campo de la animación fue mi encuentro con el animador Toyoo Ashida para una animación llamada ‘Kosuke-sama Rikimaru-sama’, un proyecto original de la Shonen Jump. Este trabajo no estaba basado en un manga, así que tuve que reunirme con Ashida-sensei para hablar de ello”, señaló.

“Era una persona muy amable y desde el principio nos entendimos muy bien. Siempre que veía su estilo, me conmovía su pincelada detallada y rápida. Pensé que este tipo de pincelada le daría a ‘Dragon Ball’ una sensación de velocidad y aceleraría mi dibujo. Mi tiempo de dibujo se redujo en dos tercios. Nos influimos mutuamente de muchas maneras y creo que fue un periodo muy enriquecedor. Me gustaría rezar por el alma de Ashida-sensei”, enunció.

LAS PALABRAS DE DESPEDIDA DE AKIRA TORIYAMA

Akira Toriyama también se refirió a un nuevo proyecto de la franquicia “Dragon Ball” que espera su próximo lanzamiento.

“He diseñado no sólo la historia en sí, sino también la visión del mundo y el diseño de personajes. Creo que será una producción rica en contenido, no sólo de acción intensa. Les agradecería que disfrutaran viéndola”, dijo.

Finalmente, el recordado mangaka se despidió con unas sentidas palabras que ya presagiaban su deceso.

“Debido a mi estilo de vida en mi juventud, no confío mucho en mi salud, así que no sé cuánto más podré hacer. Sin embargo, me esforzaré por crear obras más interesantes. Por favor, ¡sigan apoyándome en el futuro!”, puntualizó.

El mangaka Akira Toriyama dejó de existir el pasado 1 de marzo de 2024. Tenía 68 años de edad (Foto: Akira Toriyama / Instagram)

