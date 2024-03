El legado de Akira Toriyama no es la franquicia “Dragon Ball”. Tampoco lo son las secuelas “Dragon Ball Z” o “Dragon Ball Super”. Sí lo son sus enseñanzas y su modo de vida hecho anime. Y es que hablar de un personaje tan importante para la cultura geek como el japonés resulta tedioso y difícil en estos momentos. Creador de una historia plagada de éxitos desde sus inicios, el reconocido mangaka japonés siempre nos dejó en claro que los límites no existen y que, al igual que Gokú, Vegeta o Gohan, el esfuerzo siempre vencerá al talento natural. Por ello, no existe mejor tributo para él que conocer 10 datos curiosos sobre su vida fuera de las historietas y el universo artístico.

Obras muchas, animes otros tantos, pero como “Dragon Ball” ninguno. Akira Toriyama puede ser reconocido fácilmente como el mangaka más grande de todos los tiempos. La leyenda de las esferas del dragón y personajes como Gokú y Vegeta lograron posicionar al diseñador de personajes orientales como una celebridad en el mundo del entretenimiento.

A día de hoy no existe niño, joven o adulto que no haya oído algo acerca de los Saiyayines, las esferas del dragón, Goku, el planeta Kaiosama, entre otras cosas. Y es que la obra de Akira Toriyama dejó de ser un anime más para ser en una propiedad intelectual que ha dado la vuelta al mundo desde fines del siglo pasado.

Eso sí, aunque su creador Akira Toriyama sea reconocido como un artista completísimo por dar vida a nuestros personajes favoritos, déjame decirte que su vida privada no tuvo los flashes de su obra maestra y las secuelas venideras. Por ello, en esta nota te contamos algunos datos curiosos acerca del difunto creador de “Dragon Ball” que quizá no sepas del todo.

¡A TU HONOR, MAESTRO! 10 DATOS CURIOSOS DE AKIRA TORIYAMA QUE SEGURO NO SABÍAS

Además de ser un gran diseñador y caricaturista, Akira Toriyama tuvo una faceta personal que muy pocos conocen, o mejor dicho, casi nadie sabe. Por ello, en esta nota te dejaré una lista de los 10 datos curiosos del mangaka japonés de 68 años. ¡Atención con el número 7 que casi lo cambia todo!

1. AKIRA TORIYAMA FUE PRESIDENTE DE UN CLUB DE MANGA EN LA SECUNDARIA

Akira Toriyama no consideró convertirse en autor de manga hasta más tarde en su vida, comenzando a dibujar cómics a la edad de 23 años. Sin embargo, su pasión y afecto por el manga siempre estuvieron presentes.

Desde joven, Akira Toriyama estuvo ligado al mundo del anime (Foto: AFP)

Este amor se refleja en sus días de escuela, cuando Akira era presidente de un club de manga en la secundaria. Tal cargo demostraría que su talento estuvo siempre ahí y que era cuestión de tiempo que salga a flote.

2. RESPETA A SUS COLEGAS MANGAKAS

Como artista de manga de renombre mundial, Akira Toriyama muestra un profundo respeto por sus colegas que destacan en el campo del arte. A pesar de su propio éxito y fama, Toriyama demuestra humildad al valorar y reconocer el talento y la creatividad de otros artistas.

Este aprecio por sus compañeros se manifiesta incluso en su vida personal, donde Toriyama ha reunido una colección notablemente extensa de autógrafos de renombrados artistas de manga. Entre ellos se encuentran nombres destacados como Hisashi Eguchi y Yudetamango.

3. FUE UN GRAN DISEÑADOR DE VIDEOJUEGOS

“Dragon Ball” y “Dr. Slump” son conocidos por ser creaciones de Akira Toriyama, pero también ha contribuido a otras series como “Dragon Quest” y juegos como “Chrono Trigger”. Se ve que el mangaka era también un aficionado a los juegos de consola.

4. JAMÁS PENSÓ ESCRIBIR “SHONEN BATTLE”

Akira Toriyama comenzó su carrera haciendo ilustraciones y letras para una empresa de diseño, aunque pronto descubrió que no disfrutaba en absoluto de ese trabajo y eventualmente lo abandonó. A los 23 años, decidió probar suerte como artista de manga, inicialmente con la idea de crear obras humorísticas, lo que se refleja en su estilo de diálogo cómico distintivo.

Akira Toriyama no estuvo de acuerdo en producir la película, aunque luego cambió de opinión (Foto: Cortesía Diamond Films/Facebook)

Sin embargo, fue su editor quien le sugirió que intentara crear un manga de batalla, una idea que Toriyama inicialmente rechazó. Finalmente accedió a intentarlo, y su decisión tuvo un impacto significativo en el mundo del anime shonen.

5. FUE FANÁTICO DE JACKIE CHAN

“Dragon Ball” muestra claras influencias de figuras icónicas del entretenimiento de artes marciales, tal y como el repertorio de Bruce Lee. Asimismo, se ha observado cómo la última forma de Goku, Ultra Instinct, está directamente relacionada con la filosofía de combate de Bruce Lee.

Además, el humor desempeña un papel importante en la exitosa serie Dragon Ball de Toriyama. No es sorprendente entonces que Jackie Chan también haya sido una gran influencia para él. Esta admiración fue mutua, como se evidencia en la película de 1986 “My Lucky Stars”, donde Jackie Chan se disfrazó como el personaje del Dr. Slump, Arale-Chan, en homenaje a Toriyama.

Años más tarde, ambos se reunieron para una entrevista conjunta.

6. SU META INICIAL FUE EL DINERO

En el ámbito artístico, muchos creadores comparten cómo continúan expresándose por amor a su oficio. Aunque Akira Toriyama siente una profunda pasión por el manga y el anime, sus motivaciones iniciales no eran tan nobles.

Toriyama nunca tuvo la intención inicial de convertirse en artista de manga; más bien, se vio impulsado a probar suerte en este campo por necesidad económica después de dejar su trabajo en sus veintes. Sin embargo, su innato talento resultó ser más que suficiente para abrirle las puertas en esta industria creativa.

7. CASI RENUNCIA ANTES DE SU ÉXITO

Akira Toriyama estuvo a punto de abandonar antes de que su carrera como artista despegara. Inicialmente, solo se dedicaba al manga por necesidad de dinero rápido y planeaba dejarlo una vez que recibiera su primer pago.

"Dragon Ball" fue un éxito sin precedentes en el mundo de los manga, aunque Akira Toriyama estuvo a punto de renunciar antes de tiempo (Foto: Toei Animation)

Sin embargo, su persistencia fue lo que lo mantuvo en el camino. A pesar de que sus primeros intentos fueron fallidos, su obstinación lo impulsó a seguir adelante. Este sentido de orgullo no le permitió rendirse después de ese primer revés, pero esta tenacidad finalmente resultó en un gran éxito a largo plazo.

8. FUE RECHAZADO ANTES DE SER PUBLICADO

El éxito rara vez es fácil para nadie y, a pesar de lo increíblemente populares e influyentes que se han vuelto sus obras, Akira Toriyama sufrió mucho rechazo al principio de su carrera. Varias publicaciones rechazaron numerosas obras, principalmente porque su trabajo no siempre se adaptaba bien al manga, dada su experiencia en diseño.

Esta fotografía en blanco y negro tomada en mayo de 1982 muestra al artista de manga japonés Akira Toriyama, cuya muerte fue anunciada el 8 de marzo de 2024. Él dejó de existir el 1 de marzo (Foto: JiJi Press / AFP)

Toriyama afirmó haber dibujado más de 500 páginas de historias fallidas antes de tener finalmente un éxito menor con Tomatoe The Cutesy Gumshoe . Sin embargo, incluso después de publicar sus primeras historias, Toriyama tuvo que seguir aprendiendo de su audiencia para desarrollar el estilo perfeccionado que caracterizaría su primera serie de verdadero éxito, “Dr. Slump” .

9. “DRAGON BALL” TUVOS DOS PROTOTIPOS

“Dragon Ball” es, sin duda, la obra más famosa de Toriyama, pero no fue su primera incursión en este tipo de historias. Antes de Dragon Ball, Toriyama creó varios prototipos que exploraron conceptos y diseños de personajes que luego se convertirían en icónicos en la serie.

Uno de estos prototipos fue Dragon Boy, un manga de dos capítulos que presentaba a un personaje principal muy similar a un joven Gohan con alas de murciélago, cuya personalidad compartía numerosas similitudes con Goku. Posteriormente, se estrenó “La aventura de Tongpoo”, centrada en un niño cyborg llamado Tongpoo y su compañera de tripulación Plamo, una joven alta que empuñaba una ametralladora. El diseño de Plamo serviría como base para la creación del personaje de Bulma en “Dragon Ball”.

10. SU PERSONAJE FAVORITO DE “DRAGON BALL” ES PICCORO

En una entrevista en el sitio oficial de Dragon Ball, promocionando la película “Dragon Ball Super: Super Hero”, Akira Toriyama reveló que su personaje favorito es Piccolo. Esta declaración puede sorprender a algunos fanáticos, ya que Goku es el personaje principal de la serie, y Toriyama ha elogiado el potencial de Gohan como uno de los más altos en la serie.

Piccoro es el personaje favorito de Akira Toriyama, su creador (Foto: Toei Animation)

A pesar de esto, Piccolo sigue siendo el favorito de Toriyama. Su importancia en la trama de Super Hero refleja el aprecio que Toriyama tiene por el personaje.

