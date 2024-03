Le dio un sentido especial a la infancia de toda una generación y marcó cada uno de sus días gracias a “Dragon Ball”. No solo el mundo del manga está de luto con la muerte del dibujante japonés Akira Toriyama, conocido mundialmente por la icónica serie, sino miles de personas, entre ellos mis familiares y amigos que son fans de Gokú y soñaban con reunir las esferas del dragón. Tras el anuncio de Bird Studio, la empresa productora que creó en 1983, donde se indicaba que la causa fue un hematoma subdural agudo, los admiradores y fans de sus obras lamentaron la noticia y también recordaron diversos detalles. Uno de ellos es la razón por la que no quería a Vegeta y aquí te cuento todos los detalles de la confesión del hombre que partió a los 68 años.

Por qué Akira Toriyama no quería a Vegeta

El fallecimiento se dio el 1 de marzo y en el comunicado se precisó que “es una pérdida irreparable para la comunidad del manga y el entretenimiento en general. Toriyama-san aún tenía numerosos proyectos en marcha y un gran entusiasmo por su trabajo. El mundo pierde a un genio creativo cuyo legado perdurará por generaciones”.

Ante esto, muchos recordaron no solo cómo creó el magnífico mundo de “Dragon Ball” (manga escrito e ilustrado por él entre 1984 y 1995) y otras obras destacadas como “Dr. Slump”, “Cowa!”, “Kajika”, etc., sino también las veces que confesó que Vegeta no era de su agrado.

Akira Toriyama era reconocido por su gran habilidad para crear personajes fascinantes, pero uno inicialmente no le gustó. Se trata de Vegeta, el príncipe Saiyajin que fue introducido en “Dragon Ball” como un antagonista despiadado que buscaba las Esferas del Dragón para obtener inmortalidad y derrotar a Gokú. Sin embargo, con la evolución de la serie, él también cambia y se convierte en un aliado y héroe.

¿La razón? Pues todo inició con la personalidad de villano de la creación y la dificultad de escribir un personaje que desafiara siempre al protagonista, sin perder el interés de los lectores. Pero fue cuando llegó la evolución y su lucha interna entre su orgullo Saiyan y su creciente conexión con los terrícolas y su familia que Akira Toriyama quedó impresionado.

Es por esto que Vegeta se ganó un lugar en el corazón de los fans de “Dragon Ball” y también de su creador.

Aunque inicialmente Akira Toriyama no estaba convencido de la inclusión de Vegeta en “Dragon Ball”, la evolución del personaje y su complejidad lo convirtieron en uno de los favoritos de los fanáticos. (Foto: Toei animation)

Por qué Akira Toriyama decidió matar a Vegeta en el anime

El hijo del Rey Vegeta comenzó siendo un villano, pero con el paso del tiempo su rol cambió; sobre todo, al ver que Gokú, un Saiyajin de clase baja, era más fuerte que él; comenzando una rivalidad entre ellos, lo que luego derivó en Vegeta siendo uno de los Guerreros Z más importantes de la historia.

En una entrevista publicada en Dragon Ball Daizenshuu 2: Story Guide, el creador del anime Akira Toriyama declaró que originalmente no le gustaba Vegeta y que no tenía planes de convertirlo en una parte más importante de la serie después de su papel en el arco de Saiyajin; sin embargo, todo cambió.

En Dragon Ball Daizenshu: TV Animation, Part 2, Toriyama reveló que estaba inundado de correo de fans pidiéndole que no matara a Vegeta durante su reaparición en el arco de Freezer de “Dragon Ball”. Esto, por supuesto, fue la razón por la que el famoso Mangaka decidió matarlo. A pesar de esto, el Príncipe de los Saiyajin resucitó.

