A lo largo de los años, se ha ido confirmando que Hollywood esconde historias muy oscuras... muchas de las cuales están relacionadas con los niños actores. Así, el terrible testimonio de Drake Bell en la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”) no hace más que ponerle énfasis a los casos que se ocultan detrás del brillo de un programa aparentemente inofensivo. Lo cierto es que, tal como se ve en el show, el protagonista de “Drake & Josh” acusó a Brian Peck de abuso sexual. Pero, ¿sabes quién es exactamente aquel hombre? Pues, en las siguientes líneas, te cuento todo lo que debes conocer sobre este exmánager.

Vale precisar que Drake Bell confesó que estos deleznables hechos tuvieron lugar cuando tenía 15 años. En ese entonces, él se quedaba a dormir en casa de Peck, con la excusa de que este último lo llevaría a diversas audiciones.

“Estaba durmiendo en el sofá donde usualmente dormía, y me desperté. Abrí los ojos, me desperté, y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y en completo shock, y no tenía idea de qué hacer o cómo reaccionar. No tenía idea de cómo salir de la situación. ¿Qué iba a hacer, llamar a mi mamá y decirle ‘Oye, acaba de pasar esto, ¿puedes venir a recogerme?”, puntualizó.

1. ¿QUIÉN ES BRIAN PECK?

De acuerdo con Hollywood Life, Brian Peck es el antiguo representante de Drake Bell y un exentrenador de diálogo que trabajó en varias producciones de Nickelodeon, entre finales de 1990 y principios de los 2000.

Su carrera se frenó alrededor del 2004, cuando no refutó un cargo de copulación oral contra un menor de 16 años, así como un cargo de realizar un acto lascivo contra un joven de 14 o 15 años, que dos décadas más tarde se reveló como Bell.

En ese entonces, el juez sentenció al sujeto a pasar 16 meses en prisión y a registrarse como delincuente sexual.

2. DATOS PERSONALES DE BRIAN PECK

Nombre: Brian Peck

Fecha de nacimiento: 29 de julio de 1960

Edad: 63 años

Lugar de nacimiento: Indiana, Estados Unidos

Nacionalidad: estadounidense

3. SUS TRABAJOS PREVIOS

Antes de tener una carrera establecida en Hollywood, Brian Peck se desempeñó como asistente en una tienda de discos y laboró como asistente de producción. Más tarde, en 1980, incursionó en la actuación.

Así, fue parte de la película “The Return of the Living Dead” (1984), donde le dio vida a un empleado de un depósito de cadáveres.

Además, trabajó como guionista de espectáculos como “Power Rangers” y, finalmente, fue entrenador de diálogo en “All That” y “The Amanda Show”, donde habría conocido a Drake Bell.

4. QUERÍA SER PARTE DE “DRAKE & JOSH”

Según Business Insider, Brian Peck no está relacionado en absoluto con Josh Peck, el coprotagonista de “Drake & Josh”.

Sin embargo, cuando Nickelodeon le ofreció el papel a Bell, el chico escuchó que el hombre al que acusó como su abusador estaba intentando conseguir el rol del padre de su compañero de reparto.

Fue allí cuando Drake Bell decidió contarle a su madre todo lo que había pasado, iniciando la correspondiente investigación policial.

Tal como el artista cuenta en “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, incluso tuvo que llamar al acusado para que las autoridades escucharan su confesión.

“Tuve que ser insoportablemente detallado sobre cada cosa, cada vez que sucedió, con dos absolutos extraños. La peor parte fue que tuve que llamar a Brian Peck para que admitiera lo que había hecho”, manifestó.

La serie protagonizada por Drake Bell y Josh Peck duró 4 temporadas (Foto: Nickelodeon)

5. BRIAN PECK FUE DEFENDIDO POR ALGUNAS CELEBRIDADES

De acuerdo con medios estadounidenses como People, Brian Peck recibió el apoyo de algunos nombres famosos de la industria audiovisual durante el juicio en su contra.

Entre ellos, se encuentran figuras como el actor James Marsden, Taran Killam, Alan Thicke y Ron Meléndez.

Danielle Fishel, Will Friedle y Rider Strong, las estrellas de la comedia “Boy Meets World” también respaldaron al acusado. No obstante, en el podcast “Pod Meets World” del 2024 confesaron que Peck los convenció de su inocencia.

“Aquí hay una víctima real, y [Peck] nos puso en contra de la víctima hasta el punto de que ahora estamos en su equipo. Para mí, eso es lo que me avergüenza de todo este asunto. Dejarme engañar por alguien que es un buen actor y un manipulador, podría atribuirlo a que soy joven y así son las cosas. Es horrible”, dijo Friedle.

