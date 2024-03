Hace más de dos décadas, cuando ingresó a formar parte de “The Amanda Show” (1999-2002), Drake Bell jamás imaginó que en esta serie conocería a la persona que se convertiría en su verdugo; nos referimos a Brian Peck, entrenador de diálogo de la exitosa serie de Nickelodeon, a quien acusó de haber abusado sexualmente de él. Aunque su testimonio de adolescente, bajo el anonimato, sirvió para que el depravado sea arrestado en 2003 y al año siguiente fuera incluido en el registro de delincuentes sexuales, la exestrella infantil decidió hablar sobre esta traumática experiencia en la serie documental “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV” (en español: “Silencio en el set: El lado oscuro de la televisión infantil”), de Investigation Discovery, el 17 y 18 de marzo de 2024. Luego de narrar el horror que vivió, el canal de televisión emitió un comunicado, que no dejó nada satisfecha a la víctima, por lo que no dudó en lanzar una dura crítica. ¿Qué dijo? En los siguientes párrafos, te lo contamos.

Antes te precisamos que en aquella época, el protagonista de “Drake & Josh” tenía 15 años, mientras que su abusador, 41 años. Debido a los más de doce cargos por los que fue acusado Peck, quien no refutó ninguno como realizar un acto lascivo con un menor de 14 o 15 años y de copulación oral con un adolescente de 16 años, fue sentenciado a 16 meses de prisión.

Drake Bell fue una de las estrellas juveniles de Nickelodeon. Él es reconocido por su protagónico en la serie "Drake & Josh" (Foto: AFP)

¿QUÉ CONTÓ DRAKE BELL EN “QUIET ON SET: THE DARK SIDE OF KIDS TV”?

En “Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV”, Drake Bell reveló que fue agredido sexualmente por Brian Peck cuando estaba en su casa. Él no supo que hacer, pues quedó en shock. Lo peor vino después, ya que cuando fue a los ejecutivos de Nickelodeon no le creyeron, solamente su padre, quien trató de conversar, pero lo tacharon de “homofóbico” porque el entrenador de diálogo era gay.

“Estaba durmiendo en el sofá donde normalmente dormía. Me desperté con él, abrí los ojos, me desperté y él me estaba agrediendo sexualmente. Me quedé paralizado y estaba en completo shock y no tenía idea de qué hacer ni cómo reaccionar. No tenía idea de cómo salir de esta situación. Simplemente estaba atrapado. No tenía salida [y el abuso] se volvió extenso y bastante brutal”, relató.

Brian Peck habría abusado de Drack Bell cuando era menor de edad (Foto: Investigation Discovery)

LA RESPUESTA DE NICKELODEON

Luego de la emisión del episodio, Nickelodeon emitió un comunicado: “Ahora que Drake Bell ha revelado su identidad como demandante en el caso de 2004, estamos consternados y entristecidos al enterarnos del trauma que ha soportado, y elogiamos y apoyamos la fuerza necesaria para salir adelante”, comenzó.

Añadió que al no poder corroborar ni negar las acusaciones sobre el comportamiento de trabajadores en producciones de hace décadas, se comprometían a investigar las quejas formales como parte de su política con el fin de fomentar un “ambiente de trabajo seguro y profesional, libre de acoso u otros tipos de conducta inapropiada”.

“Nuestras principales prioridades son el bienestar y los mejores intereses no solo de nuestros empleados, elenco y equipo, sino de todos los niños, y hemos adoptado numerosas salvaguardias a lo largo de los años para ayudar a garantizar que estemos a la altura de nuestros altos estándares y las expectativas de nuestra audiencia”, finalizó.

Drake Bell y su padre hablan sobre el abuso que sufrió por parte de Brian Peck en la serie documental "Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV" (Foto: Investigation Discovery)

LA DURA CRÍTICA DE DRAKE BELL CONTRA NICKELODEON

Después del comunicado que emitió el canal de televisión, Drake Bell cuestionó duramente a la empresa, considerando que su disculpa en “vacía”. “Hay una respuesta muy bien adaptada que dice: ‘Aprender sobre su trauma’ porque no podían decir que no sabían sobre esto o lo que había sucedido, ni nada. Así que creo que fue una respuesta muy bien adaptada por parte de probablemente algún gran abogado de Hollywood”, manifestó en el podcast “El show de Sarah Fraser”, del 22 de marzo de 2024.

Asimismo, cuestionó por qué seguían emitiendo los shows donde él había participado, generándole ganancias a Nickelodeon, cuando él debe correr con los gastos de su terapia y todo lo que acarrea el trauma que le dejó de por vida esa experiencia.

“Me parecen bastante vacías sus respuestas porque, quiero decir, todavía muestran nuestros programas, todavía presentan nuestros programas y tengo que pagar mi propia terapia, tengo que descubrir qué... quiero decir, si hubiera algo, si hubiera alguna verdad detrás de que realmente se preocuparan, habría algo más que citas en una página de obviamente un representante legal diciéndoles exactamente cómo adaptar una respuesta”, finalizó.

Cuando fue adolescente, el actor vivió una pesadilla al lado de Brian Peck, entrenador de diálogos de Nickelodeon (Foto: Drake Bell / Instagram)