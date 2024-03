La última vez que vimos en acción al Agente 007 fue el año 2021 en “No Time to Die” (“Sin tiempo para morir”, en español), película en la que nuevamente nos adentramos en un mundo de aventuras, espionaje y suspenso, algo a lo que ya nos habíamos acostumbrado desde 1962. Si bien, el final de aquella cinta nos dejó impactados porque aparentemente nuestro protagonista muere, al término de los créditos aparece la frase: “James Bond regresará”, despertando la ilusión de todos los que seguimos cada uno de sus pasos, pero ¿cómo sería esto posible si Daniel Craig, el actor que le dio vida por 15 años, se había despedido de su personaje al concluir su último filme como el espía británico? Pues, tras el emotivo adiós del histrión, se buscó a alguien que encaje a la perfección en este legendario hombre frío, inteligente, extremadamente observador, audaz, reservado y elegante, y vaya que ya se tiene un reemplazo, se trataría de Aaron Taylor-Johnson. ¿Sabes quién es? Si no es así, no te preocupes que en los siguientes párrafos te lo cuento.

Cabe señalar que el actor aún no ha firmado el contrato. “Bond es un trabajo para Aaron, en caso de que desee aceptarlo. La oferta formal está sobre la mesa y están esperando recibir una respuesta”, dijo una fuente a The Sun. De aceptar la propuesta, él se convertiría en el séptimo James Bond. Aunque todo indica que Taylor-Johnson dará luz verde a la oferta, ya que cuando el mismo medio le consultó sobre la posibilidad de interpretar al agente dijo: “Me parece encantador y maravilloso que la gente me vea en ese papel. Lo tomo como un gran cumplido”.

Aaron Taylor-Johnson posa para una fotografía en la alfombra roja para un avance de la película "Bullet Train" en el cine Zoo Palast de Berlín el 19 de julio de 2022 (Foto: John MacDougall / AFP)

1. DATOS PERSONALES DE AARON TAYLOR-JOHNSON

Nombre completo: Aaron Perry Taylor-Johnson

Aaron Perry Taylor-Johnson Lugar de nacimiento: High Wycombe, Buckinghamshire, Inglaterra

High Wycombe, Buckinghamshire, Inglaterra Nacionalidad: Británica

Británica Cumpleaños: 13 de junio

13 de junio Año de nacimiento: 1990

1990 Edad: 33 años

33 años Estatura: 1.80 m

1.80 m Instagram: @aarontaylorjohnson

2. ¿QUIÉN ES AARON TAYLOR-JOHNSON?

Aaron Taylor-Johnson es un actor británico conocido por protagonizar “Kick-Ass”, y participar en “Vengadores: La era de Ultrón” y “Animales nocturnos”. Ha participado en 30 producciones para cine y 10 para televisión.

El actor Aaron Taylor-Johnson asiste al estreno de "Bullet Train" en Los Ángeles en el teatro Regency Village en Westwood, California, el 1 de agosto de 2022 (Foto: Michael Tran / AFP)

3. SU FAMILIA Y PRIMEROS AÑOS

Su madre es ama de casa y su padre es ingeniero civil. Tiene una hermana mayor llamada Gemma nacida en 1985. Es de religión judía y estudió en Holmer Green Senior School, además de asistir a la Escuela Escénica Jackie Palmer en High Wycombe, donde cursó teatro, jazz, acrobacia y canto entre 1996 y 2008.

4. DEBUTÓ COMO ACTOR TEATRAL CUANDO ERA UN NIÑO

Cuando solamente tenía seis años, Aaron Taylor-Johnson debutó actoralmente en el teatro con la obra “Macbeth” en 1999. Al año siguiente, formó parte del elenco “All My Sons”.

El actor británico Aaron Johnson durante la promoción de "Chatroom" presentada en la selección Una Cierta Mirada en el 63º Festival de Cine de Cannes el 14 de mayo de 2010 en Cannes (Foto: Loic Venance / AFP)

5. ES CONVOCADO PARA LA PANTALLA GRANDE

Debido a su gran desenvolvimiento, el actor fue convocado en 2002 para “Tom & Thomas”, esta película marca su debut en el cine y qué mejor hacerlo que interpretando dos papeles de hermanos. Entre los filmes que destacan están: “Shanghai Knights” (2003), “Dummy” (2008), “Nowhere Boy” (2009), “Kick Ass” (2010), “Anna Karenina” (2012), “Captain America: The Winter Soldier” (2014), “Godzilla” (2014), “Avengers: Age of Ultron” (2015), “Animales nocturnos” (2016), “Tenet” (2020), “Bullet Train” (2022) y “Kraven The Hunter” (2023).

6. SU TRABAJO EN TELEVISIÓN

Su trabajo también abarca la pantalla chica. Aaron formó parte de una decena de producciones como: “I Shouldn’t Be Alive” (2006), “Talk to Me” (2007), “Nearly Famous” (2007) y “Sherlock Holmes and the Baker Street Irregulars” (2007).

Aaron Taylor-Johnson haciendo gestos cuando llegó a la proyección de gala en el Reino Unido de la película "Bullet Train" en Londres el 20 de julio de 2022 (Foto: Niklas Halle'n / AFP)

7. PROTAGONIZÓ VIDEOCLIPS MUSICALES

Además de su gran trabajo en cine y televisión, Taylor-Johnson también ha protagonizado dos videoclips musicales:

El primero en 2011 para el tema “ÜBerlin” de R.E.M

El segundo en 2020 titulado “Black Rain” de Rhye.

8. PREMIOS Y NOMINACIONES

En 2016, ganó un Globo de Oro en la categoría Mejor actor de reparto por “Nocturnal Animals” .

. En 2016, fue nominado a los Premios BAFTA por “Nocturnal Animals” en la categoría Mejor actor de reparto.

Aaron Taylor Johnson con el premio al Mejor Actor de Reparto por su papel en "Noctural Animals", en la sala de prensa de la 74ª edición anual de los Golden Globe Awards, el 8 de enero de 2017 (Foto: Robyn Beck / AFP)

9. ¿AARON TAYLOR-JOHNSON TIENE PAREJA?

Sí. Aaron Taylor-Johnson tiene pareja; es más está casado con Sam Taylor-Johnson, directora de cine, fotógrafa y artista audiovisual británica, con la que contrajo nupcias el 21 de junio de 2012 en Babyngton House, Somerset, Inglaterra. Se conocieron en 2009, en el set de “Nowhere Boy”, donde él era el actor principal con 19 años, mientras que ella era la directora con 42 años; es decir, se llevan por 23 años de diferencia.

10. ¿AARON TAYLOR-JOHNSON TIENE HIJOS?

Sí, Aaron Taylor-Johnson tiene dos hijos con su esposa Sam. Ellos son: Wylda Rae, quien nació en 2010, y Romy Hero que llegó a este mundo en 2012.

Aaron Taylor-Johnson con su esposa, la cineasta británica Sam Taylor-Johnson, durante una vista previa de la película "Bullet Train" en París el 18 de julio de 2022 (Foto: Christophe Archambault / AFP)