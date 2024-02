¡Sigue el luto en el plano actoral! Pamela Salem, reconocida por su papel de Miss Moneypenny en “Nunca digas nunca jamás” dejó de existir a los 80 años. Su deceso se dio a conocer por diferentes medios de comunicación, quienes alertaron que la actriz de raíces indias partió de este mundo en su casa en Florida, Estados Unidos.

Febrero de 2024 sigue llevándose a los actores y actrices más destacados de nuestra infancia y juventud, y ahora le tocó el turno a una de las chicas Bond. Pamela Salem, de 80 años, dejó de existir este último miércoles en Surfside, Florida.

Pamela Salem en una escena de "James Bond". La estrella india de la actuación murió a los 80 años de edad (Foto: X)

La noticia de su deceso se da luego de que su productora Big Finish Productions lo hiciera público por medio de sus redes sociales. “Estamos completamente desconsolados al confirmar el fallecimiento de nuestra querida amiga y colega, Pamela Salem”, aseveró David Richardson, productor ejecutivo de la compañía.

MUERE PAMELA SALEM: ¿DE QUÉ FALLECIÓ LA ACTRIZ INDIA A LOS 80 AÑOS DE EDAD?

Pese a que su deceso ha generado una ola de furor e interrogantes en redes sociales, lo cierto es que las causas de la muerte de la actriz siguen siendo un misterio. No se descarta tampoco que la actriz de “Doctor Who” haya dejado este plano por alguna enfermedad.

Sea como fuere, nadie puede dudar del enorme legado actoral que dejará Salem. Porque su trayectoria trasciende mucho más allá de “James Bond”. ¡Descansa en paz, Pamela Salem! ¡Siempre te recordaermos!

ACTRIZ DE GRAN EXPERIENCIA: ¿QUIÉN FUE PAMELA SALEM?

Nacida en la India el 22 de enero de 1944, Pamela Salem empezó sus estudios en la Universidad de Heidelberg, Alemania. Luego asistió a la Escuela Central de Oratorio y Drama de Londres. Con el transcurso de los años fue haciéndose un nombre y convirtiéndose en uno de los rostros más icónicos de los años 70 y los 80.

Su ascenso mediático se dio por primera vez en 1978, tras coincidir con Sean Connery en 1978 en “El primer gran asalto al tren”. Luego de ello, coincidió con el difunto actor en la nueva entrega de la franquicia James Bond: “Nunca digas nunca jamás”.

También probó suerte en la pantalla chica. Salem dio vida a la piloto minera Lish Toos en “The Robots of Death” en 1977 y a la maestra Rachel Jensen en “Remembrance of the Daleks” de 1988.

Su talento le permitió incursionar como villana en la serie infantil “Into the Labyrinth” durante los años 1981 y 1982.

Salem, de 80 años, brilló en la televisión y el cine internacional (Foto: X)

También recibió el reconocimiento del público por su actuación en películas como “Salomé” y “Dioses y monstruos”, y participó en series de televisión destacadas como “Doctor Who”, “Blake’s 7″ y la telenovela de la BBC, “EastEnders”, interpretando el papel de Joanne.

