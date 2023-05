Como parte de la fase 4 del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés), en mayo del 2022, la compañía estrenó “Doctor Strange in the Multiverse of Madness”, la segunda entrega del hechicero interpretado por Benedict Cumberbatch.

Como se recuerda, luego de derrotar a Dormmamu encerrándolo en un bucle temporal y la caída de Thanos en “Avengers: Endgame”, Stephen Strange volvió a ser un personaje activo tras el chasquido del titán, pero no retomó su puesto como “Hechicero Supremo”, puesto que se quedó con Wong (Benedict Wong) y tuvo que enfrentarse a Wanda Maximoff, quien fue poseída por la magia oscura del Darkhold y buscaba destruir a América Chávez, un ser interdimensional con el poder para encontrar a sus hijos en otras realidades.

Si bien la cinta cuenta con personajes nuevos, como Xochitl Gomez en el rol de la viajera multiversal o Charlize Theron como Clea, otras figuras estuvieron muy cerca de unirse al MCU.

Wanda Maximoff es un personaje central en "Doctor Strange in the Multiverse of Madness". (Foto: Marvel Studios)

DANIEL CRAIG EN “DOCTOR STRANGE 2”

Durante varios meses previos al estreno de la película se rumoró que varias figuras de Hollywood serían parte de uno de los crossovers más importantes de la franquicia, pues enfrentaba a dos de los vengadores más poderosos de todos los tiempos.

Fue así como Daniel Craig, el actor británico encargado de dar vida a James Bond en las últimas cintas del “Agente 007″, saltó a la lista de posibles inclusiones sorpresa, algo que no terminaría ocurriendo, pues este no aparecería en el estreno de la cinta.

Esto también sorprendió a Elizabeth Olsen, encargada de dar vida a la hechiceria de Sokovia, quien indicó en el podcast “Happy Sad Confused” que ella también creyó que el actor formaría parte del rodaje.

“Sí, es lo que pensé que iba a pasar también”, remarcó la antagonista de la historia, cuya primera aparición en el MCU fue en la escena poscréditos de “Capitán América y el Soldado del Invierno”.

De acuerdo con la menor de las hermanas Olsen, el equipo de producción “tenía el arte preparado para él. Hicieron un vestuario, tenían un diseño”, pero esta idea nunca llegó a concretarse.

James Bond ha sido interpretado por Daniel Craig por muchos años. (Foto: Getty)

¿QUÉ PERSONAJE TENDRÍA DANIEL CRAIG EN “DOCTOR STRANGE”

Con sus declaraciones, la actriz dejó en claro que el interés de Marvel Studios en Daniel Craig era muy real, por lo que no se descarta que esta colaboración ocurra en algún momento.

Y es que si bien no indicó cuál era el personaje que iba a interpretar o las características de los artes conceptuales que manejaba la producción, Doctor Strange tiene una amplia galería de villanos, algunos de los cuales aún no han hecho su aparición en la saga.

Descartando a Barón Mordo (interpretado por Chiwetel Ejiofor) y Dormammu (cuya voz fue interpretada por el propio Benedict Cumberbatch) que ya aparecieron en el MCU, existen otras opciones para el ex “Hechicero Supremo”.